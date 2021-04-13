Президент Ильхам Алиев: Любое стремление к реваншу будут жестко пресекаться

БАКУ /Trend/ - Планы по совместной с Россией модернизации армянской армии вызывают вопросы. Свою позицию мы изложили нашим российским партнерам. Для чего это делается? Любое стремление к реваншу будет жестко пресекаться.

Об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая на конференции под названием «Новый взгляд на Южный Кавказ: постконфликтное развитие и сотрудничество», сообщает во вторник Trend.

Отвечая на вопрос о том, что будет после того, как российский миротворческий контингент покинет регион, глава государства сказал: У нас есть границы с Арменией в Товузе, Зангилане. Наши пограничные войска находятся в непосредственной близости от армянской стороны. Есть ли инциденты? Нет. Армянской армии нет, она испытала моральное потрясение, наши войска стоят в пяти метрах. Но у нас нет никакого военного плана.