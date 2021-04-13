Президент Беларуси Александр Лукашенко прибыл в Азербайджан с рабочим визитом (ФОТО)
БАКУ /Trend/ - Президент Беларуси Александр Лукашенко 13 апреля прибыл в Азербайджан с рабочим визитом.
Как сообщает во вторник Trend, в Международном аэропорту Гейдар Алиев, где развевались государственные флаги двух стран, в честь Президента Беларуси был выстроен почетный караул.
Главу Белорусского государства в аэропорту встречали первый заместитель премьер-министра Азербайджана Ягуб Эйюбов, заместитель министра иностранных дел Халаф Халафов и другие официальные лица.
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