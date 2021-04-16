Ракетно-артиллерийские батареи ВС Азербайджана проводят тактические учения с боевыми стрельбами (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Ракетно-артиллерийские батареи азербайджанской армии проводят тактические учения с боевыми стрельбами, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на минобороны Азербайджана.

Учения организованы согласно утвержденному министром обороны плану боевой подготовки на 2021 год.

На тактических учениях, проводимых с целью повышения профессионализма личного состава, выполнены показательные боевые стрельбы из орудий разного калибра и ракетно-артиллерийских установок.

Маневры проводятся в условиях, приближенных к боевым. В ходе учений точным огнем наших войск были уничтожены обозначенные условные цели.

Учения, направленные на совершенствование практических навыков управления подразделениями, организации их боевой деятельности во взаимодействии с другими видами войск и с учетом опыта, приобретенного в Отечественной войне, продолжаются.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)