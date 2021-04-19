Назначены новые послы Азербайджана в ряде стран
БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев 19 апреля подписал распоряжение о назначении Заура Рашид оглу Ахмедова чрезвычайным и полномочным послом Азербайджана в Швеции.
Другим распоряжением главы государства Эльдар Надир оглу Салимов назначен чрезвычайным и полномочным послом Азербайджана в Иордании.
Еще одним распоряжением Президента Ильхама Алиева Гусейн Джалал оглу Гусейнов назначен чрезвычайным и полномочным послом Азербайджана в Болгарии.
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