Президент США должен принудить Армению передать Азербайджану карты минных полей – посол

Политика 24 апреля 2021 10:25 (UTC+04:00)
Президент США должен принудить Армению передать Азербайджану карты минных полей – посол

БАКУ /Trend/ - Президент США Джо Байден должен принудить Армению передать Азербайджану карты минных полей.

Об этом говорится в статье посла Азербайджана в США Элина Сулейманова, опубликованной в американском интернет-журнале Defense One, сообщает в субботу Trend со ссылкой на посольство.

Несмотря на то, что со дня принятия трехстороннего заявления главами Азербайджана, России и Армении после Отечественной войны прошло несколько месяцев, армянская сторона не предоставляет карты заминированных участков на освобожденных от оккупации азербайджанских территориях, говорится в статье.

"С 20 ноября 2020 года и до сегодняшнего дня в Карабахе на минах подорвались 20 мирных граждан и сотрудников госструктур, ранения получили 85 человек. Большинство погибших - это вынужденные переселенцы, которые хотят вернуться на родные земли. В частности, семья Гаджиевых на своем автомобиле подорвалась на установленной армянами противотанковой мине. Все члены семьи погибли", - пишет Сулейманов.

Как заявил глава Азербайджанского государства, основываясь на международном гуманитарном праве, Армения должна передать карты заминированных территорий Азербайджану, отмечает автор материала.

Как говорилось в письме главы азербайджанского МИД Джейхуна Байрамова от 24 февраля, адресованном генсеку ООН, то, что Армения не предпринимает соответствующий шаг, ставит под вопрос желание этой страны нормализовать отношения с Азербайджаном, подчеркивается в статье.

В своем письме глава МИД Азербайджана отметил, что действия Армении, которые привели к тому, что мирные жители подрываются на минах, являются военным преступлением, напоминает автор материала.

Дипломат отмечает, что молчание мирового сообщества способствует тому, что Армения продолжает скрывать карты минных полей.

"В этом связи президент США Джо Байден и его администрация должны принудить политическое и военное руководство Армении передать Азербайджану карты заминированных участков на освобожденных территориях. Угроза жизни мирных граждан препятствует экономическому развитию, устойчивому миру и возвращению беженцев на свои земли", - пишет Сулейманов.

С полной версией статьи можно ознакомиться по ссылке: https://www.defenseone.com/ideas/2021/04/biden-must-press-armenia-hand-over-minefield-maps/173573/

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)

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