Мазахир Панахов переизбран на пост председателя ЦИК Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Мазахир Панахов переизбран на пост председателя Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Азербайджана

Как сообщает во вторник Trend, решение об этом было принято на сегодняшнем заседании ЦИК в новом составе.

В ходе заседания также были избраны секретари ЦИК, продолжается рассмотрение организационных вопросов.

На должности секретарей Комиссии были избраны Арифа Мухтарова и Микаил Рагимов.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)