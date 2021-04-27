Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева посетили Джебраильский и Зангиланский районы (ФОТО/ВИДЕО) (версия 9)

БАКУ /Trend/ - Как уже сообщалось, 26 апреля Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, первая леди Мехрибан Алиева, их дочь Лейла Алиева посетили Джебраильский и Зангиланский районы.

Как сообщает Trend, глава государства, первая леди и их дочь прибыли к установленной на въезде в Джебраильский район стеле с надписью "Добро пожаловать в Джебраил!".

Президент Ильхам Алиев: Мы приехали в Джебраильский район. Мы вновь установили стелу, которая в свое время была сооружена на въезде в Джебраильский район, причем в той же форме, в том же дизайне. Мы восстановили стелу "Добро пожаловать в Джебраил!". Этот памятник – если так можно сказать, - установленный, возведенный в советское время, в период оккупации был полностью снесен и заржавел. В прессе уже есть кадры, на которых запечатлена заржавевшая стела. Поэтому, восстанавливая историческую справедливость, мы вновь установили эту стелу с надписью "Добро пожаловать!", памятник, находившийся на въезде в Джебраильский район. Мы восстановим все освобожденные земли, все города, села.

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Президент Ильхам Алиев, первая леди Мехрибан Алиева и их дочь Лейла Алиева приняли участие в открытии в Джебраильском районе воинской части Государственной пограничной службы.

Начальник Государственной пограничной службы, генерал-полковник Эльчин Гулиев отдал рапорт Президенту Азербайджана, Верховному главнокомандующему Вооруженными силами Ильхаму Алиеву.

Эльчин Гулиев сказал: Добро пожаловать, господин Президент!

Президент Ильхам Алиев: Здравствуйте.

Эльчин Гулиев: Здравствуйте. По случаю Вашего прибытия, господин Президент, сделана надпись на памятном камне, на освобожденных от оккупации территориях.

Докладываю, что во исполнение Ваших указаний мы продолжаем строительно-ремонтные работы на освобожденных от оккупации территориях. Уважаемый господин Президент, на указанной территории сохранилось такое здание, во исполнение Ваших поручений на территории площадью 5339 квадратных метров создана воинская часть, нынешнее состояние такое, как Вы видите.

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Военный арсенал Государственной пограничной службы пополняется современными видами оружия, на вооружение принимаются также новые беспилотные летательные аппараты.

Информируя Президента, Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева о беспилотных летательных аппаратах, Эльчин Гулиев сказал: Уважаемый господин Президент, во время войны были сделаны съемки, связанные с применением Harop. В настоящее время справа можно видеть эти съемки. Система ТОР.

Президент Ильхам Алиев: Да, помню, была в гараже.

Эльчин Гулиев: Так точно, господин Президент. Здесь многие их ракетные комплексы - системы С-300, ракетные комплексы СКАД. Когда они попытались перейти в контрнаступление в направлении села Горадиз, беспилотники Harop в течение 2 часов уничтожили 14 их танков. На этих съемках отражено уничтожение данных танков. Враг бежал, оставив еще примерно 10-12 танков.

Президент Ильхам Алиев: Они и сами признают это.

Эльчин Гулиев: Так точно, господин Президент. Это – момент, когда была подбита С-300. Господин Президент, способность беспилотников Harop поражать цель составляет 97 процентов. Это – самый высокий показатель.

Президент Ильхам Алиев: Это было на вершине горы.

Эльчин Гулиев: Горы Шукратаз, господин Президент. В настоящее время азербайджанские пограничники дислоцировались на самой высокой точке.

Глава государства был проинформирован о том, что в новой воинской части есть все условия для несения службы на высоком уровне. Освободив во время 44-дневной Отечественной войны наши земли от оккупации, Азербайджанская армия одновременно выполнила такую важную миссию, как восстановление государственной границы. Личный состав Государственной пограничной службы, как составной части Вооруженных сил, также с высоким профессионализмом нанес врагу сокрушительные удары и изгнал его с наших земель.

Затем Президент Ильхам Алиев ознакомился с новыми военными машинами и сел за руль одной из них.

Эльчин Гулиев: Господин Президент, а это – проявление Вашей очередной заботы. Эти машины приобретены недавно и по Вашему указанию переданы нашему составу быстрого развертывания. Уважаемый господин Президент, в соответствии с исполнением Вашего специального указания, самая скоростная атака в 44-дневной Отечественной войне началась именно с этой территории.

Глава государства побывал в спортивном зале воинской части.

Президент Ильхам Алиев: Сними это и вот это. Это только разминка. Показываю, чтобы личный состав занимался так, как я, и мог делать это в 59 лет. А теперь сними это.

Спортсмены знают, что я здесь сделал небольшой читинг. Но в 59 лет с 40 килограммами без читинга невозможно.

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После ознакомления с воинской частью Президент Ильхам Алиев встретился с военнослужащими Государственной пограничной службы и выступил.

Выступление

Президента Ильхама Алиева

- Дорогие пограничники, сегодня знаменательный день в жизни нашей страны. На азербайджано-иранской границе открывается новая воинская часть Государственной пограничной службы. Я принимаю участие в открытии, и это – еще одно проявление нашего внимания к работе Пограничной службы.

Во время Отечественной войны азербайджано-иранская граница была полностью восстановлена, восстановлен находившийся под оккупацией 132-километровый участок границы. Сразу после войны вдоль границы стали проводиться все необходимые укрепительные, охранные работы. Наглядным примером тому является начало деятельности этой воинской части. Необходимые работы проводятся вдоль всей границы – как азербайджано-иранской, так и азербайджано-армянской.

Азербайджано-иранская граница является границей дружбы. Ее охрана имеет огромное значение и для развития азербайджано-иранских связей. У нас есть граница с Исламской Республикой Иран и в других направлениях, и это в подлинном смысле слова граница дружбы и сотрудничества. Ею пользуются пересекающие границу граждане обеих стран. В то же время о развитии азербайджано-иранских связей свидетельствует и растущий с каждым годом объем грузов.

Находящийся поблизости Худаферинский мост является символом азербайджано-иранской дружбы. Он был освобожден от врага в День независимости – 18 октября прошлого года. Особую роль в освобождении этой территории от врага сыграли пограничники. Именно в этом направлении началась наша борьба за свободу, и спустя 44 дня Отечественная война завершилась победой нашей Армии, Вооруженных сил. На этой территории шли ожесточенные бои, они шли за каждое село, у нас были шехиды. Да упокоит Аллах души всех наших шехидов, светлая память о них навсегда останется в наших сердцах. Несмотря на потери, мы с каждым днем продвигались вперед. Во время 44-дневной войны мы не сделали ни шага назад. Каждый день в течение этих 44 дней был днем Победы. За эти 44 дня Армении, несмотря на все ее попытки, не удалось провести ни одной успешной операции. Вот в этом направлении они запланировали контрнаступательную операцию и стали ее осуществлять. Но это явилось началом их конца, потому что данная контрнаступательная операция была полностью разгромлена Вооруженными силами Азербайджана, враг понес большие потери, были уничтожены десятки единиц его техники. Именно с этого направления – Физули-Джебраильского направления мы, преодолев многочисленные оборонительные линии, открыли путь к свободе.

Сегодня победоносные Вооруженные силы Азербайджана выполняют все поставленные задачи. Одновременно наши пограничники в настоящее время охраняют и азербайджано-армянскую границу на освобожденных от оккупации территориях. Эта граница тоже восстановлена, вдоль границы проводятся все необходимые инфраструктурные работы, мобилизована вся техника. Протяженность этой границы составляет около 500 километров. Эта граница на протяжении почти 30 лет находилась в руках оккупационных сил. Одержав победу в Отечественной войне, мы полностью восстановили и эту границу, в боях освободили Зангиланский и Губадлинский районы, часть Лачинского района. Враг вынужден был, подписав акт о капитуляции, вернуть нам значительную часть Лачинского района и Кяльбаджарский район. В настоящее время на этих территориях проводятся необходимые работы.

Но, к сожалению, поднявшие голову в Армении реваншистские силы вновь выступают с обвинениями против нас, выдвигая территориальные претензии. Хочу отсюда предупредить их, чтобы они отказались от этих грязных деяний, иначе им придется плохо. Во время Отечественной войны мы показали кто есть кто. Железный кулак разбил голову врагу. Военная провокация, учиненная недавно против наших пограничников в зангиланском направлении азербайджано-армянской границы, должна стать последней такой попыткой. Мы, проявив выдержку, не ответили на эту провокацию. Но это – последнее предупреждение. Если еще раз будет предпринята подобная попытка, то враг будет уничтожен на месте. Мы охраняем и впредь будем охранять нашу границу. Граница любой страны является одним из ее государственных символов. Азербайджан полностью восстановил свои границы, территориальную целостность. Наши Вооруженные силы, проявив героизм и отвагу, одержали Победу в Отечественной войне. Роль пограничников в нашей общей победе велика. Я ценю это. Неслучайно многие наши военнослужащие награждены высокими государственными орденами и медалями.

Еще раз поздравляю вас с открытием воинской части, желаю вам новых успехов.

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Глава государства сфотографировался с пограничниками.

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Президент Ильхам Алиев, первая леди Мехрибан Алиева и их дочь Лейла Алиева прибыли в село Агалы Зангиланского района.

Министр сельского хозяйства Инам Керимов: Господин Президент, после предоставления Вам информации в феврале этого года начались интенсивные работы, проведена мобилизация. Осуществлены первичные работы по сносу.

Президент Ильхам Алиев: Что здесь находилось?

Инам Керимов: Здесь были дома. Около тридцати домов было. Уже прокладываются дороги между селами. Эти работы проводятся и в самом селе. В настоящее время трудятся около 110 работников. В период интенсификации работ будут заняты около 600-700 работников.

Президент Ильхам Алиев: Часть села находится на той стороне дороги?

Инам Керимов: Да, часть его находилась в верхней части.

Президент Ильхам Алиев: Основная часть находилась здесь?

Инам Керимов: Да, здесь находилась основная часть. Это – Агалы-I.

Восстановление наших сел, разрушенных в результате захватнической политики Армении, началось на основе самых современных технологий.

Министр сельского хозяйства Инам Керимов проинформировал главу государства и первую леди о том, что первый пилотный проект "умное село" охватывает села Агалы-I, II, III Зангиланского района. Реализация проекта будет осуществляться в основном по 5 компонентам. Это – жилищный сектор, секторы производства, социальных услуг, "умного сельского хозяйства" и альтернативной энергии. На территории в первую очередь предусмотрено возведение с использованием инновативных строительных материалов полностью изолированных 200 индивидуальных домов. Инженерные коммуникации, системы отопления в домах также будут созданы на основе умных технологий. В этих селах планируется построить современные школы, детские сады, поликлиники и центры электронного управления, сформировать инфраструктуру туризма. Все жилые дома, социальные объекты, административные здания и здания объектов общественного питания, процесс переработки и производства сельскохозяйственной продукции будут обеспечиваться альтернативными источниками энергии. В реализации проекта также примут участие специалисты турецких, китайских, итальянских и израильских компаний.

Глава государства побеседовал в видеоформате с представителями зарубежных компаний.

Президент Ильхам Алиев: Здравствуйте.

Сотрудник турецкой компании: Здравствуйте, господин Президент.

Министр сельского хозяйства Инам Керимов: Пожалуйста, Онай бей.

Президент Ильхам Алиев: Пожалуйста, расскажите, что это за установка?

Сотрудник турецкой компании: "Одна нация, два государства", приветствия родному Азербайджану из Турции, господин Президент.

Господин Президент, выражаю Вам признательность за уважение к памяти всех шехидов, отдавших жизнь за эти земли, которые вновь обрели своих настоящих хозяев.

Президент Ильхам Алиев: Спасибо.

Сотрудник турецкой компании: Господин Президент, в результате многостороннего анализа, проведенного в будущем "умном селе", мы установили, что наиболее приемлемой здесь станет система "Архимед" – установка для производства возобновляемой энергии, которая является другом природы. В то же время установка "Архимед", обладающая сертификатом эмиссии диоксида углерода, будет обеспечивать все внутренние потребности "умного села" в электроэнергии, а избыток энергии можно будет продавать за рубеж. Наряду с этим, выходящую из системы горячую воду мы будем подавать в сельские дома и отель. Это – высокоскоростная, высокопродуктивная установка. Она работает бесшумно, обогащает воду кислородом, что очень полезно для рыб и зеленых насаждений. Данная система действует больше, чем установки, работающие на солнечной и других альтернативных видах энергии, то есть, круглосуточно, поэтому позволяет вырабатывать больше энергии при меньших усилиях. Этот проект не только преследует цель производства энергии, но и создает условия для инфраструктуры туризма. Господин Президент, конечно, мы планируем реализовать при Вашей поддержке проект "умное село", способное обеспечить все потребности за счет внутренних возможностей. Благодарю.

Президент Ильхам Алиев: Спасибо. Очень рад, что турецкая компания принимает участие в первом проекте. Это естественно, так как Турция, как братская страна, будет активно участвовать во всех наших восстановительных работах. Как вам известно, несколько турецких компаний уже участвуют в восстановительных работах, инфраструктурных проектах. Рад, что мы видим работу турецкой компании и здесь – в области зеленой энергии. На самом деле это – первое село, строящееся на освобожденных землях. Конечно, оно имеет огромное значение, так как сегодня начинается "Большое возвращение". Хочу выразить уверенность в том, что вы примете участие и в будущих проектах.

Сотрудник турецкой компании: Иншаллах, господин Президент.

Президент Ильхам Алиев: Еще раз желаю вам успехов.

Сотрудник турецкой компании: Благодарю, господин Президент.

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Генеральный менеджер компании Huawei-Azerbaijan: Здравствуйте, уважаемый господин Президент Алиев. Меня зовут Дэвид. Я - генеральный менеджер компании Huawei-Azerbaijan. Для меня большая честь представить Вам нашу цифровую технологию "умное село". Мы будем использовать эту технологию на реконструированных территориях в Карабахе.

Прежде всего, господин Президент, хочу передать Вам поздравления и глубокое почтение по случаю большой победы. Являясь ведущей компанией по ИКТ-технологиям в мире, мы готовы представить в Карабахе все новейшие передовые технологии и в дальнейшем принять участие в развитии "умных сел". Как поставщик ведущих технологий "умный город" и "умное село", наша компания имеет большой опыт в этой области, у нас более 100 глобальных проектов. Для обеспечения передовых технологий по "умному селу" в Карабахе мы доставим новейшую продукцию и технологии. Мы впервые в Азербайджане используем технологию "Гигабайт AirPON". В данный момент прибор AirPON находится перед господином Президентом. Эта технология может сократить прокладку фибер-оптических линий с 10 километров до 1 километра. Таким образом, мы сможем ускорить наладку сети и сэкономить расходы. Создав на первом этапе проекта "умное село" среду безопасного проживания в Карабахе, мы реализуем системы "умное образование", "умное здравоохранение" и "умное сельское хозяйство". Это был подготовленный мною короткий отчет. Большое спасибо, господин Президент.

Президент Ильхам Алиев: Благодарю. Желаю вам успехов. Это – первый проект страны в Карабахском регионе. Рад, что в этом проекте участвует компания Huawei, являющаяся хорошим партнером Азербайджана. Помню, что во время одного из визитов в Китай я посетил вашу штаб-квартиру в Пекине, где мне рассказали о вашей деятельности. Кроме того, была налажена прямая связь с Бакинским офисом. Мне известно, что Бакинский офис осуществляет очень успешную деятельность. На освобожденных территориях будет много работы. Это – лишь одно село. У нас сотни сел и городов, разрушенных армянскими агрессорами. Сейчас нам нужно их восстановить. Мы должны восстановить их на основе современных стандартов жизни. Так что я желаю вам успехов и надеюсь, что у вас будут другие возможности для работы в остальной части освобожденных от оккупации территорий.

Генеральный менеджер: Благодарю, господин Президент. Мы сделаем все возможное.

Министр сельского хозяйства Инам Керимов: Эта установка будет распределять до 100 мегабит бескабельного интернета. А после установления телефонной антенны село будет обеспечено интернетом.

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Президент Ильхам Алиев: Доброе утро.

Сотрудник итальянской компании: Здравствуйте, господин Президент, доброе утро. Как Ваши дела?

Президент Ильхам Алиев: Очень хорошо, спасибо. А как продвигается Ваш проект? Сегодня мы даем ему старт. По окончании строительства у нас должны быть хорошие результаты. Как обстоят дела с графиком для приведения проекта в рабочее состояние?

Сотрудник итальянской компании: Они хотели, чтобы проект молочной фермы был сдан в эксплуатацию в ноябре. Однако полагаю, что сдать вместе с местами проживания на ферме в ноябре – это достаточно рано. Однако мы можем сделать это по необходимости быстро. У нас есть умения и партнеры для проведения реконструкции.

Президент Ильхам Алиев: Очень хорошо. Значит, это, конечно, может быть в ноябре или декабре. Знаю, что спланировать, организовать и выполнить нелегко, потому что мы должны создать всю инфраструктуру, село, поселок, где будет более 200 домов. Ведь люди, которые приедут сюда жить, будут нуждаться в рабочих местах и производстве. Я смотрю фотоснимки, они мне кажутся очень хорошими. Знаменитый сыр моцарелла.

Сотрудник итальянской компании: Да, благодарю. У нас также есть совместная модель для домов и ферм. Таким образом, прежде, чем обеспечить людей домами в селе, их можно будет быстро разместить для работы на ферме.

Президент Ильхам Алиев: Очень хорошо, спасибо.

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Сотрудник израильской компании: Можно показать Вам нашу презентацию?

Президент Ильхам Алиев: Да, пожалуйста.

Сотрудник израильской компании: Прежде всего, я горжусь тем, что стою перед Вами и встречаюсь с Вами. Благодарю за эту возможность. Хочу поздравить Вас с освобождением территорий Карабаха от оккупации. Мы действительно очень рады быть Вашими партнерами. Израиль вначале построит в Зангилане буйволиную ферму на 300-400 голов, после чего хотим довести ее до 1000 голов. Наша компания работает с технологиями "умных ферм". У нас есть передатчики, соединяющие всю ферму с программным обеспечением по анализу данных, что, как можно видеть, связано с кормлением, здоровьем и дойкой скота. Мы реализуем его как проект "под ключ". Сюда входят технико-экономическое обоснование, строительство, планирование, подготовка команды и импорт скота. Как я уже отметил, животные будут оснащены сенсорами. Мы также занимаемся переработкой навоза. Можем получать из навоза удобрение и биогаз. Есть различные варианты. Очистка сточных вод, солнечная энергия. Это означает производство электроэнергии в большом объеме без создания крупной электроэнергетической инфраструктуры. Такая ферма будет очень интересной. Таким образом, мы хотим принести в Азербайджан, Карабахский регион наши знания и опыт в области технологии молочной фермы, которыми обладает Израиль. Большое спасибо за эту возможность. Мы с нетерпением ожидаем сотрудничества с Вами.

Президент Ильхам Алиев: Благодарю. Мне известно, что коровы в Израиле дают самую высококачественную продукцию, при этом там самые высокие надои молока от каждой коровы.

Сотрудник израильской компании: В Израиле есть фермы, где от каждой коровы получают по 40-45 литров молока.

Президент Ильхам Алиев: Знаю.

Сотрудник израильской компании: Мы постараемся сделать все возможное и в связи с буйволами.

Президент Ильхам Алиев: А сколько молока в среднем дает одна буйволица?

Сотрудник израильской компании: У буйволов это в среднем – треть продукции, выдаваемой дойной коровой. Это - 8-12 литров молока в день от одной буйволицы.

Президент: Понятно. Буйволы будут импортированы из Израиля?

Инам Керимов: Из Италии.

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Проектный менеджер: Здравствуйте, господин Президент. Прежде всего, поздравляю Вас с историческим достижением, связанным с освобождением территорий от оккупации и восстановлением суверенитета. Это будет период стабильности и благополучия в важном стратегическом регионе. Для меня действительно высокая честь находиться здесь и информировать Вас об итальянской продукции и услугах. Меня зовут Джузеппе Грисолия, я являюсь менеджером проекта по производству буйволиного молока. Идея нашего бизнеса связана с осуществлением в стратегическом регионе производства полностью оснащенной оборудованием буйволиной фермы или высококачественных буйволиных сыров, таких, как моцарелла, буррата и пр. Мы привносим в производственный процесс наши знания и опыт, потому что, как Вы знаете, господин Президент, буйволиная моцарелла производится во всем мире, любая страна стремится добиться такого же качества и уровня. Однако сыр моцарелла ди буффало всегда остается итальянской продукцией. Важнейший фактор успеха в области производства молока заключается в том, что речь идет не только об имеющихся у нас технологиях, оборудовании, но и руках сыроваров, так как каждый может закупить дорогостоящее оборудование, но только умелый сыровар может приготовить несравненную моцареллу. Поэтому после создания молочной фермы мы проведем полный курс обучения. Благодаря этим тренингам в Азербайджане будет подготовлено первое поколение мастеров-сыроваров. Мы не хотим, чтобы в Азербайджане производился буйволиный сыр простого качества. Наша цель заключается в создании высококачественного молочного сектора, чтобы Азербайджан так же, как Италия, стал производителем великолепного сыра моцарелла ди буффало. Ни о каких уступках в этой области не может быть и речи, производство может быть только первостепенного уровня. Мы вместе с нашими азербайджанскими друзьями сделаем все возможное. Благодарю, господин Президент. Большое спасибо за предоставленную возможность.

Президент Ильхам Алиев: Большое спасибо. Это – первый пилотный проект на освобожденных от оккупации территориях. Поэтому хочу отметить, что мы уделяем ему особое внимание. Успешная реализация данного проекта, безусловно, продемонстрирует нашу твердую волю, связанную со скорейшим возрождением и восстановлением этих территорий. Как я неоднократно говорил после войны и победы, для работы с нами мы пригласим компании из дружественных стран. Рад, что сегодня израильская и итальянская компании – компании из двух дружественных Азербайджану стран присоединяются к этому важному проекту, и мы осуществляем международное сотрудничество. Есть компании из Турции, Китая, Израиля, Италии, все это – дружественные страны. Это действительно хорошее международное сотрудничество, и я уверен, что это лишь первый шаг. Успешная реализация данного проекта позволит нам применить этот опыт в других местах Карабаха, так как нам предстоит восстановить сотни сел, поселков и городов.

Надеюсь, что вы продемонстрируете эту продукцию и попробуете ее.

Сотрудник израильской компании: Господин Президент, Вы поставили перед нами сложную задачу. Мы готовы.

Президент Ильхам Алиев: Большое спасибо.

Сотрудник израильской компании: Большое спасибо, господин Президент, удачного Вам дня. Благодарю.

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Затем глава государства встретился с жителями Зангиланского района.

Президент Ильхам Алиев: Здравствуйте, подходите поближе, подходите.

Жительница: Добро пожаловать в село Агалы.

Президент Ильхам Алиев: Большое спасибо.

Жительница: Это – наше село. Я родилась в селе Агалы, в этом селе, здесь и выросла. На этом кладбище покоятся мои отец, мать, муж, дяди. Могила моего мужа находится рядом с тем деревом, он погиб на работе.

Президент Ильхам Алиев: А где находился ваш дом, в какой стороне?

Жительница: Наш дом внизу.

Президент Ильхам Алиев: В Беюк Агалы.

Жительница: Проезжая в первый раз на машине, Вы показали: чей это дом, тот человек, наверное, узнает. Это дом моей сестры. Большое спасибо, очень рада, что встречаюсь здесь с Вами, Вашей супругой, дочерью. Обнимаю и целую всех Вас.

Президент Ильхам Алиев: Поздравляю вас, вы вернулись в Агалы.

Жительница: Спасибо, я тоже желаю Вам здоровья и долголетия за то, что Вы вернули нас в родные края, мы увидели нашу землю. Вы освободили нашу землю. Наряду с освобождением земель Вы отомстили за наших шехидов. У нас много гази. Желаю нашим гази исцеления, да упокоит Аллах души шехидов. Склоняю голову перед их матерями. Склоняю голову перед Вами за то, что Вы, как Верховный главнокомандующий, сплотили их и одержали победу в невиданной в мире 44-дневной войне. Мой двоюродный брат, который, прошу прощения, в то же время является моим зятем, 5 лет и 8 месяцев участвовал в первой Карабахской войне. Мой внук, добровольно участвовавший в 44-дневной войне, стал гази. Да ниспошлет Вам Аллах здоровья, да продлит Он Ваши годы. Жители Агалы в эту минуту все, как один, стоят на старте. Все от мала до велика говорят: едем в Агалы строить и созидать. Жители Агалы – трудолюбивые. Я 28 лет живу в городе.

Президент Ильхам Алиев: Где вы жили, в Баку?

Жительница: Да, я живу в Баладжарах.

Президент Ильхам Алиев: В Баладжарах в общежитии или…?

Жительница: Нет, в доме, который сами построили. Мы готовы вернуться на нашу землю. У меня одна мечта, чтобы настал день, когда этот проект завершится, и жители Агалы соберутся в своем селе. Потому что они трудолюбивые люди, мы восстановим село. Прошу Вас во время следующей поездки в село зайти ко мне на чашку чая.

Президент Ильхам Алиев: Хорошо. Обещаю. Обязательно приеду, буду и на открытии. Иншаллах, очень скоро село будет реконструировано. Вы знаете, что первым будет восстановлено село Агалы.

Жительница: Это село было богатым, благодаря колхозу. У меня есть такое баяты:

(читает баяты)

Президент Ильхам Алиев: Причем это село будет образцовым.

Жительница: Да, большое спасибо. Очень рада была встретиться с Вами здесь. Душа моя, всех вас обнимаю, целую.

Президент Ильхам Алиев: Когда вы покинули Агалы?

Жительница: В 1993 году, всегда, когда Вы поднимали вверх кулак, я тоже поднимала вместе с Вами, и вновь поднимаю и говорю: Карабах наш! Агалы наш! Зангилан наш! Наша молодежь поддерживает Вас. Да здравствует Карабах! Да здравствует Азербайджан!

Президент Ильхам Алиев: Спасибо. Село Агалы было освобождено от оккупантов 28 октября. Вы знаете, что здесь шли ожесточенные бои за Зангилан, за все села. Мы вернули эти земли ценой пролитой крови.

Жительница: Да, мой внук тоже участвовал в этих боях.

Президент Ильхам Алиев: Мы изгнали врагов. Приехав сюда в первый раз, увидев разрушения и проезжая на машине, я подумал, интересно, чей это дом? Потому что часть того дома уцелела.

Жительница: Да, он и сейчас остается, я видела.

Президент Ильхам Алиев: Они заселились незаконно. Я сказал, наверное, жители Агалы знают, чей это дом.

Жительница: Да, я слушала.

Президент Ильхам Алиев: А сейчас вы, наверное, ознакомились с новым проектом. Здесь будут построены более 200 домов, школа, детский сад, поликлиника, откроются рабочие места. Сегодня мне сообщили, что здесь будет создана крупная буйволиная ферма, будет производиться сыр, предусмотрены посевные площади, будет гидроэлектростанция, то есть, все условия. Будет все, что нужно для жизни. Многих технологий, которые здесь будут применены, в Азербайджане пока нет. Это первый, пилотный проект, и уверен, что максимум в начале следующего года все будет готово. Должны быть построены дома, коммуникации, затем созданы рабочие места, должны быть посевные площади, все проживающие здесь люди должны быть обеспечены работой. Я вижу здесь и молодых людей, они, наверное, родились после или до войны.

Жительница: Это дети, которые стали переселенцами в год, в семь месяцев.

Президент Ильхам Алиев: Сколько тебе лет?

Молодой человек: Уважаемый господин Президент, очень рад видеть Вас в нашем селе. Я один из последних, кто родился в Зангилане, когда покинул это место как вынужденный переселенец, мне было семь месяцев. Сегодня, спустя 28 лет, мы впервые приехали в родные края, и отрадно, господин Президент, что ступили на эту землю вместе с Вами.

Господин Президент, мы всегда поддерживали Вашу политику. Всегда следили за Вашими выступлениями. В Вашем выступлении в 2018 году на военном параде, посвященном 100-летию Вооруженных сил Азербайджана, наше внимание привлекло одно из Ваших высказываний. Вы сказали, что Карабах является исконно азербайджанской землей, и в скором времени азербайджанский флаг, развевающийся в Шуше, будет доставлен и продемонстрирован на площади Азадлыг.

Президент Ильхам Алиев: Да.

Молодой человек: Господин Президент, в 2020 году на параде по случаю той грандиозной Победы мы стали свидетелями этого. Господин Президент, вообще наша зангиланская молодежь всегда предана своему государству, народу, Верховному главнокомандующему. Зангилан – это район, обладающий важным геостратегическим значением. Зангилан – это ворота в Нахчыван. Зангилан – ворота в Зангезур, являющийся нашей исконной землей. Зангилан расположен на пересечении многих дорог. В целом, в Зангилане существует огромный потенциал для развития сельского хозяйства. В Зангилане плодородная земля, богатые водные ресурсы, чистый воздух. В Зангилане есть все условия для возделывания земли.

Президент Ильхам Алиев: Не видел Зангилана, но посмотрите, как любит его. Это и есть любовь к Родине. Именно это.

Жительница: Зангилан – это наши сказки в детстве.

Молодой человек: Господин Президент, кстати, должен сказать, что сотрудники Министерства сельского хозяйства побывали во всех наших домах. Отдельно был проведен опрос с нами, определена возрастная группа населения, направление его трудовой деятельности. Могу заверить Вас в том, что каждый житель Зангилана, принимавший участие в опросе, отметил, что вернется в Зангилан. Я уверен и хочу заверить Вас в этом. Потому что это наш отчий край. Господин Президент, мой дед на протяжении многих лет работал здесь председателем колхоза. Отец был каменщиком. Своими руками построил в этом селе Агалы около 30 домов. К сожалению, в результате армянского вандализма от этих домов ничего не осталось. Но мы не горюем, напротив, рады тому, что сегодня стартует проект "умное село", и вдвойне рады, что этот проект начинается именно с нашего села. Мы вдвойне благодарны Вам за это, господин Президент, спасибо.

Господин Президент, каждый год в октябре мы собирались с чувством горячи и скорби и отмечали день оккупации Зангилана. Но с этого года мы будем отмечать в октябре день победы, праздничный день. Уверен, что и Вы вместе с нами примете участие в праздничных торжествах в селе Агалы. Спасибо, господин Президент, благодарю.

Президент Ильхам Алиев: Обязательно. Отныне октябрь будет только праздничным месяцем для зангиланцев, потому что именно в октябре были освобождены и село Агалы, и город Зангилан. Слушаешь этого молодого человека и еще раз понимаешь, какая сильная воля у азербайджанского народа и как он привязан к родной земле. В представлении армян основным обнадеживающим фактором было то, что наши граждане забудут эти места, пожилые люди забудут, потом они, естественно, уйдут из жизни. А молодежь, выросшая и получившая воспитание в других условиях, никогда не захочет вернуться сюда. В этом была их большая ошибка, потому что мы воспитали молодое поколение, живущее большой любовью к Родине. Даже молодые люди, не видевшие эти места, - ни ты не видел, ни ты, - жили одной мечтой – вернуться на родные земли, чтобы была восстановлена справедливость, и мы уже видим это. Не пройдет и года, как село Агалы будет реконструировано, - вы, наверное, видели макеты, ознакомились с проектом, - оно превратится, возможно, в одно из самых прогрессивных сел мира.

Житель: Мы признательны Вам за это, господин Президент, большое спасибо.

Президент Ильхам Алиев: Спасибо. Вы тоже жили здесь?

Житель: Да, в настоящее время поселились в Сумгаите.

Жительница: Мой внук родился в Баку. Но по окончании военной службы сам приехал сюда. Приехал и позвонил из физулинского села, сказал: не беспокойтесь. А сам оказывается был в Шуше. То есть, хочу сказать, что хотя он и не родился здесь, но его привели сюда этот воздух, эта земля, наши сказки, которые мы ему рассказывали. Слава богу, жив-здоров, да ниспошлет Аллах исцеления нашим гази. Мехрибан ханым, благодаря Вам наши гази проходят лечение за рубежом, Вы помогаете им.

Президент Ильхам Алиев: Зангилан – живописное, красивое место. Горы, реки, леса.

Житель: Господин Президент, мы очень признательны Вам за такое отношение к нашему селу. Да хранит Вас Аллах.

Жительница: Да ниспошлет Вам Аллах здоровья. Вы как мать проявили заботу о том младенце. Мы признательны Вам, большое спасибо.

Первая леди Мехрибан Алиева: Большое спасибо.

Житель: Эти слова идут от сердца.

Президент Ильхам Алиев: Спасибо.

Жительница: Мы всегда с Вами.

Президент Ильхам Алиев: А теперь давайте вместе заложим фундамент. Большое возвращение начинается сегодня.

Житель: Иншаллах.

Х Х Х

Затем Президент Ильхам Алиев заложил фундамент проекта "Умное село", охватывающего села Агалы-I, II, III Зангиланского района.

Президент Ильхам Алиев: "Фундамент проекта "Умное село" в селе Агалы заложен Президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым. Карабах – это Азербайджан!". Эта запись находится в капсуле.

Житель: Пусть каждый вложит свой труд.

Президент Ильхам Алиев: Конечно, это история. Мужчины первыми берутся за дело.

Жительница: В добрый путь.

Президент Ильхам Алиев: Здесь тоже будет возведен памятник.

Житель: Господин Президент, отсутствующие здесь жители поручили нам поблагодарить Вас. Большое спасибо за такую оценку нашего села.

Президент Ильхам Алиев: Спасибо. Передавайте им от меня привет. Когда село будет готово, мы еще раз приедем.

Жительница: Обязательно приходите к нам.

Первая леди Мехрибан Алиева: Я тоже хочу.

Президент Ильхам Алиев: Да, конечно. Забыли о тебе. Лейла, ты тоже подходи.

Жительница: Спасибо за то, что подарили нам это волнение. Мне 70 лет, но я чувствую себя 15-летней. Я словно помолодела

Первая леди Мехрибан Алиева: Сейчас должны взлететь голуби. Сфотографируйте.

Житель: Господин Президент, я родился в этом селе, но здесь не был.

Президент Ильхам Алиев: В начале следующего года, иншаллах, встретимся еще раз, со всеми жителями села Агалы.

Х Х Х

В заключение была сделана фотография на память.

Х Х Х

После этого Президент Ильхам Алиев заложил фундамент Международного аэропорта в Зангилане.

Этот аэропорт, безусловно, сыграет важную роль в развитии региона.

Президент Ильхам Алиев сказал:

-Сегодня мы заложили фундамент Зангиланского международного аэропорта. В ближайшем будущем в Зангилане будет построен международный аэропорт. Взлетно-посадочная полоса этого аэропорта будет равна трем километрам. Он сможет принимать все виды самолетов, в том числе тяжелые транспортные самолеты.

На освобожденных территориях дан старт строительству второго аэропорта. Успешно идет строительство Физулинского международного аэропорта. В этом году будет сдана в эксплуатацию его взлетно-посадочная полоса. Таким образом, в этом году мы сможем принимать в Физули первые самолеты.

Географическое положение Зангиланского района и имеющиеся здесь возможности, естественно, создают возможность для превращения Зангилана в международный транспортно-логистический центр. Неслучайно аэропорт будет построен именно в Зангилане, потому что если посмотреть на географическое положение, то каждый может увидеть, что международные аэропорты в Физулинском, Зангиланском районах и третий международный аэропорт, который будет построен следом в Лачинском районе, охватят всю Карабахскую и восточно-зангезурскую зону, включая Зангилан. Отсюда будут проходить железная, автомобильная дорога, откроется дорога в Нахчыван. Конечно, этот аэропорт будет играть большую роль в дальнейшем успешном социально-экономическом развитии Зангилана.

Сегодня в Зангилане уже началась реализация первого сельского проекта. Заложен фундамент села Агалы. Это – первый шаг большого возвращения. Спустя несколько месяцев после войны мы уже дали старт этой работе. Инфраструктурные работы идут своим ходом. В настоящее время началось восстановление села Агалы – первого проекта "умное село". Село Агалы, а на самом деле три села - Агалы-I,II и III - 28 октября были освобождены от оккупантов. Спустя 6 месяцев в Агалы был заложен фундамент нового села. Это будет образцовое село, потому что технологии, которые будут внедрены здесь, отвечают самым современным стандартам. Определены как запланированные к строительству дома, общественные здания, социальные объекты, так и рабочие места, посевные площади. Природа Зангилана в целом и его природные ресурсы позволят превратить этот район в один из самых передовых в Азербайджане.

Большое возвращение началось. Аэропорт, фундамент которого я сегодня заложил, свидетельствует о силе нашего государства. Немного поодаль будет заложен фундамент автомагистрали Горадиз-Зангилан. 4-6-полосная дорога, параллельная имеющейся дороге, откроет широкие возможности. Этот проект имеет огромное значение для соединения Зангилана с другими районами Азербайджана и Нахчыванской Автономной Республикой. Поздравляю зангиланцев и весь азербайджанский народ с этим событием.

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Затем Президент Ильхам Алиев заложил фундамент автомобильной дороги Зангилан-Горадиз.

Отметим, что по поручению главы государства на освобожденных от оккупации территориях началась реализация нескольких дорожных проектов, которые успешно продолжаются. Эти проекты сыграют очень важную роль в социально-экономическом развитии освобожденных от оккупации районов и сел. С этой точки зрения автомобильная дорога Зангилан-Горадиз также имеет стратегическое значение. Общая протяженность шестиполосной дороги составит 124 километра.

Х Х Х

Президент Ильхам Алиев: Природа Зангиланского района очень красивая. Зеленые горы, леса, реки. Словно рай. Мы превратим Зангилан в рай. Никак не насмотришься. Повсюду зелень. Живописная природа. Посмотрите, красивая река.

Первая леди Мехрибан Алиева: Что это за река?

Президент Ильхам Алиев: Должно быть, Охчу. Река Охчу, река Бесит. Мы уточним это. Здесь, вполне вероятно, строится подстанция. Полицейский пункт. Нетронутая природа. Открывается прекрасный вид. Главное, чтобы при восстановлении городов и сел природа оставалась нетронутой. Необходим строжайший контроль, чтобы нашей природе не был нанесен ущерб. Хотя армяне посягнули и на нашу природу. Уничтожили 54 тысячи гектаров лесных полос. Вырубили, вывезли и продали. Но мы восстановим все леса.

Первая леди Мехрибан Алиева: Это чинары?

Президент Ильхам Алиев: Да. А это – Беситчай. Часть замечательной природы Зангилана. Беситчай и старая чинара. Живописная природа прекрасного Азербайджана. Мы вернули эти земли, отобрали их у врага. Отныне азербайджанской народ вечно будет жить на этих землях. Карабах – это Азербайджан!

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Президент Ильхам Алиев, первая леди Мехрибан Алиева и их дочь Лейла Алиева побывали в мечети, которая будет восстановлена Фондом Гейдара Алиева.

Архитектор: Добро пожаловать, господин Президент.

Президент Ильхам Алиев: Здравствуй. Доложи, какая работа ведется?

Архитектор: В соответствии с поручением президента Фонда Гейдара Алиева Мехрибан ханым Алиевой организованная Фондом комиссия, в которую входят как зарубежные, так и местные эксперты, оценила состояние существующего здания мечети. Хочу также отметить, что представители известного Агентства "Ателье Куммер" приехали сюда с краткосрочной миссией и оценили существующее здание. В настоящее время мы готовим предложения по консервации и восстановлению здания, в том числе подготовили предложения и проект по строительству на этой территории новой мечети.

Президент Ильхам Алиев: Новой, а что показывает оценка? Камни вроде целые.

Архитектор: Мы бы предложили построить на более обширной территории новую мечеть. Общая площадь здесь, господин Президент, составляет около 50 соток. После консервации старого здания его можно оставить в данном комплексе мечети.

Президент Ильхам Алиев: Смотрите, если эти камни, стены целы, то, может быть, закрыть сверху. Можно сделать и это. Когда будут готовы предложения.

Первая леди Мехрибан Алиева: Это была небольшая мечеть, наверное, должна и быть небольшой.

Президент Ильхам Алиев: Небольшая, причем одноэтажная, и купол был не очень большим.

Первая леди Мехрибан Алиева: И минарета не было.

Архитектор: В 1988 году, в советское время, была проведена оценка здания.

Президент Ильхам Алиев: Фотография была? Или не нашли?

Архитектор: Есть схемы.

Президент Ильхам Алиев: С того времени остались схемы?

Архитектор: Да. Это данные 1988 года.

Президент Ильхам Алиев: Было таким. Фактически одну его стену снесли и кровельное покрытие. Верхняя стена осталась.

Первая леди Мехрибан Алиева: Это предложения?

Архитектор: Предварительные предложения.

Президент Ильхам Алиев: Построено из такого же камня.

Первая леди Мехрибан Алиева: Из того же камня, и внутренняя часть была такой. В предложениях старые стены остаются внутри?

Архитектор: Да, создается как комплекс.

Президент Ильхам Алиев: Эти стены остаются внутри.

Архитектор: Да, это было дополнительным строением. Было построено позднее, в советское время, в 1930-х годах.

Президент Ильхам Алиев: Основное здание находилось там?

Архитектор: Да, здесь была школа, впоследствии здание использовалось в хозяйственных целях.

Президент Ильхам Алиев: Каким оно было, так и надо восстановить.

Х Х Х

Глава государства Ильхам Алиев, первая леди Мехрибан Алиева и их дочь Лейла Алиева уложили в стену мечети памятный камень с надписью "Фундамент Зангиланской мечети был заложен Президентом Азербайджанской Республики господином Ильхамом Алиевым 26 апреля 2021 года".

Президент Ильхам Алиев сказал:

- Зангиланская мечеть будет восстановлена. Она разрушена презренным врагом. Во время поездки в Зангилан после войны я побывал и здесь, ознакомился с ситуацией и сказал, что каждый должен видеть это. Все международные организации должны увидеть это – армянский вандализм. Еще раз хочу сказать, что пусть те, кто покровительствует сегодня армянам, приедут и увидят, во что они превратили наши мечети, и не только эту мечеть. Армяне разрушили, осквернили, снесли наше историческое, культурное, религиозное наследие на всех освобожденных землях.

Некоторые полуразрушенные мечети в Зангиланском районе использовались как хлев, в них держали свиней. Эти видеокадры имеются. В агдамской мечети держали свиней, и это - преступление против всего мусульманского мира, преступление против исламской религии. Все мусульманские государства должны увидеть это, и мы доводим эти реалии до внимания руководителей всех мусульманских стран. Зарубежные гости, посещающие сегодня освобожденные земли, своими глазами видят армянский вандализм. Генеральный секретарь Организации исламского сотрудничества, совершивший недавно визит в Азербайджан, возвысил голос протеста. Генеральный секретарь ИСЕСКО побывал на освобожденных землях, видел разрушенную агдамскую мечеть и уже информирует все мусульманские страны об армянском вандализме. Мы тоже должны проявить активность в этом деле. Всем государственным структурам даны указания, общественным организациям выражена просьба информировать все международные структуры об армянском вандализме – фактами, доказательствами, фотоснимками.

Прежний вид всех наших разрушенных и оскверненных армянами религиозных храмов и их вид после оккупации доводится до внимания мирового сообщества. Пусть некоторые зарубежные представители, выражающие сегодня озабоченность в связи с культурным наследием армян, увидят это, увидят остатки зангиланской мечети, увидят развалины шушинских мечетей и убедятся в том, что армянское государство учинило против нас также культурный геноцид.

А мы восстановим все наши исторические и религиозные памятники. В Шуше уже началось восстановление мечетей. Идет подготовка к восстановлению агдамской Джума мечети. Сегодня дается старт работам по восстановлению и консервации мечети, находящейся в городе Зангилан.

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После этого Президент Ильхам Алиев, Первая леди Мехрибан Алиева и их дочь Лейла Алиева отправились в поселок Миндживан Зангиланского района.

Президент Ильхам Алиев: Мы направляемся в поселок Миндживан. Это – древний населенный пункт.

Там была железнодорожная станция. После первой Карабахской войны армяне разобрали и увезли всю железную дорогу. Часть рельсов продали, а из части соорудили противотанковые укрепления. Мы заново проложим железную дорогу. Уже дан старт работам. Некоторое время назад в поселке Горадиз я заложил фундамент железной дороги Горадиз-Агбенд. Эта дорога соединит основную часть Азербайджана с Нахчыванской Автономной Республикой через Зангезурский коридор. По существу, Зангиланский район расположен с географической точки зрения в Восточном Зангезуре, он соединяет Восточный Зангезур с Западным. Мы откроем железную дорогу в Нахчыван, должны быть проложена и автомобильная дорога.

Здесь тоже прекрасная природа – высокие горы, леса. Здесь тоже шли ожесточенные бои, мы гнали врага до границы, у нас были шехиды. Освобождая поселок Агбенд, расположенный недалеко от границы с Арменией, мы вышли прямо на армянскую границу. Сейчас мы закрепляемся на этой границе, здесь тоже действует пограничная застава. Мы восстановили всю нашу границу.

Глава государства побывал на территории, где расположено здание Миндживанской железнодорожной станции, разоренной армянскими оккупантами.

Президент Ильхам Алиев сказал:

-Здесь был Миндживанский железнодорожный вокзал. Ненавистный враг разрушил до основания и это здание, разобрал железную дорогу, вывез, продал, расплавил рельсы и использовал их для сооружения противотанковых укреплений. Это здание – очередная жертва, очередной свидетель армянского фашизма. Армяне разрушили, снесли, разграбили все наши здания – общественные здания, дома, мечети, музеи, украли и вывезли камни, построили для себя дома.

Мы изгнали их отсюда. Здесь шли ожесточенные бои. Шли ожесточенные бои за поселок Миндживан. Наши Вооруженные силы проявили здесь большой героизм, изгнали отсюда врага и освободили поселок Миндживан. После этого они, успешно продвигаясь до границы с Арменией, поселка Агбенд, выдворили врага с наших земель. Железная дорога будет отстроена заново, как и вокзал. Дан старт процессу реконструкции железной дороги. Она будет проложена от Горадиза до Агбенда. После этого железная дорога протянется по Зангезурскому коридору до Нахчыванской Автономной Республики. Зангилан с географической точки зрения относится к Восточно-Зангезурскому региону и находится в Восточном Зангезуре. Западный Зангезур тоже является нашей исторической землей, через эти земли пройдет Зангезурский коридор. Таким образом, основная часть Азербайджана соединится посредством железной дороги с Нахчыванской Автономной Республикой.