Армянские политические мифы будут разоблачены — турецкие и азербайджанские эксперты на платформе Baku Network (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Директор Экспертной платформы Baku Network Гюльнара Мамедзаде, руководитель проекта «Большой Ближний Восток», политолог Али Гаджизаде и профессор, политолог Тогрул Исмаил (Анкара) обсудили последствия заявления президента США Джо Байдена по так называемому «геноциду армян» для региона и отношений между рядом государств, включая США и Турцию.



По мнению экспертов, США с подачи Джо Байдена совершают геополитическую ошибку, подрывая доверие столь важного союзника, как Турция, а также других стран тюркского, исламского мира, где Турция становится лидирующим государством.

Выступление Джо Байдена на тему так называемого «геноцида армян» является чисто политическим заявлением, не имеющим ничего общего с историческими фактами, и не содержит юридической основы. Армения вновь выступает в качестве разменной монеты в интересах крупных держав, а армянская диаспора противодействует нормализации ее отношений со странами региона. Азербайджан и Турция готовят соответствующие документы для привлечения Армении к ответственности за совершенные военные преступления. Армянские политические мифы будут разоблачены.