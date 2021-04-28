Заброшенная на протяжении многих лет стела с надписью «Джебраил» после триумфального возвращения (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Прибывающих в Джебраильский район Азербайджана в первую очередь приветствует стела «Добро пожаловать в Джебраил». Композиция с виноградной гроздью и колосьями пшеницы символизирует богатую природу этого района.

Как сообщает в среду Trend, стела находится на въезде в Джебраильский район, недалеко от села Джоджуг Марджанли. На протяжении многих лет противник контролировал эту территорию, поэтому никто не мог туда попасть.

Спустя долгие годы азербайджанский народ смог увидеть эту доску во время апрельских боев 2016 года – после освобождения Джоджуг Марджанли наши солдаты смогли водрузить флаг на вывеску «Добро пожаловать».

Наконец, после успешного контрнаступления, начатого Вооруженными силами Азербайджана 27 сентября 2020 года, наши оккупированные земли были освобождены. Доблестная азербайджанская армия, не отступив ни на шаг во время 44-дневной войны, освободила от оккупации и Джебраил.

В настоящее время в городах и районах, находящихся под контролем азербайджанской армии, ведутся восстановительные работы. В рамках этих работ была восстановлена и ​​вывеска при въезде в Джебраильский район. Во время своей поездки на освобожденные территории Президент Ильхам Алиев подъехал к стеле со словами «Добро пожаловать в Джебраил!».

Глава государства подчеркнул: «Мы вновь установили стелу, которая в свое время была сооружена на въезде в Джебраильский район, причем в такой же форме и дизайне. Мы восстановили стелу "Добро пожаловать в Джебраил!"».

(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)