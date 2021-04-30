Турция хочет организовать производство продукции оборонной промышленности вместе с Азербайджаном – глава комитета
БАКУ /Trend/ - Турция хочет организовать производство продукции оборонной промышленности вместе с Азербайджаном.
Как сообщает в пятницу Trend, об этом сказал глава Комитета по оборонной промышленности Турции Исмаил Демир.
По его словам, азербайджанские земли, которые на протяжении долгих лет оставались под оккупацией, были освобождены силой оружия и техники местного производства.
«Мы хотим вместе развивать промышленность и объединить возможности двух стран. Будет разработана дорожная карта для укрепления промышленной и технологической инфраструктуры. Покупка и продажа продукции – это часть начального этапа. В этом направлении можно сделать более значительные шаги», – добавил Исмаил Демир.
(Автор: Орхан Набиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)