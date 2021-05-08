Любая попытка героизации фашизма вызывает отвращение – российский эксперт

БАКУ /Trend/ - Любая попытка героизации фашизма вызывает оторопь и отвращение.

Об этом сказала Trend российский эксперт, кандидат политических наук, старший преподаватель СПбГУ (Санкт-Петербург) Галина Ниязова, комментируя вопрос об идеализации личности фашиста Гарегина Нжде в Армении.

«Победа в Великой Отечественной войне – это Победа за пределами человеческих возможностей, это наш сегодняшний мир на Земле», – сказала Ниязова.

По ее словам, это была не только победа над фашистской Германией, это был шаг, направленный на искоренение фашизма.

«Поэтому сейчас любая попытка героизации фашизма вызывает оторопь и отвращение. Насколько недалеки должны быть нынешние молодые люди, насколько должны они не уважать своих предков, которые принесли себя в жертву, чтобы сейчас прославлять фашистскую идеологию?», - отметила Ниязова.

«Страшно, когда молодежь объединяется под знаменами фашизма. Это говорит о недостатке образования, о неконтролируемой агрессии, направленной на соседа по дому», - подчеркнула она.

(Автор: Наргиз Садыхова. Редактор: Константин Шапиро)