Президент Ильхам Алиев и Первая леди выразили соболезнования Президенту Республики Татарстан

БАКУ /Trend/ - Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева выразили соболезнования Президенту Республики Татарстан господину Рустаму Минниханову.

"Уважаемый Рустам Нургалиевич,

С глубоким прискорбием восприняли известие о гибели детей и взрослых в результате стрельбы в школе №175 города Казани.

Разделяя горе невосполнимой утраты, выражаем искренние соболезнования Вам, родным и близким погибших, желаем скорейшего выздоровления всем пострадавшим", - говорится в письме.