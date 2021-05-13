Омбудсмен Азербайджана обратилась к Верховному комиссару ООН по правам человека

БАКУ /Trend/ - Уполномоченный по правам человека (омбудсмен) Азербайджана Сабина Алиева направила письмо Верховному комиссару ООН по правам человека Мишелю Бачелету, сообщили Trend в аппарате омбудсмена.

Автор послания выражает обеспокоенность тем, что мины, установленные во время оккупации армянской армией на территории Кельбаджарского и других районов Азербайджана, представляют серьезную угрозу жизни и здоровью людей.

До сведения М.Бачелета было доведено, что на этих территориях установлены сотни тысяч мин, и отказ Армении передать Азербайджану карты минных полей обостряет ситуацию в регионе и создает угрозу миру и сосуществованию.

В письме отмечается, что омбудсмен неоднократно поднимала этот вопрос перед международными правозащитными организациями.

Подчеркивая грубое нарушение требований Женевских конвенций 1949 года, омбудсмен пишет, что политическое руководство Армении должно осознавать свои обязательства перед международным правом и уважать права человека.

В заключение омбудсмен еще раз выразила свою глубокую обеспокоенность М.Бачелету и попросила призвать армянскую сторону к сотрудничеству в предоставлении карт заминированных территорий.

(Редактор: Константин Шапиро)