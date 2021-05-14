Музыкальный фестиваль «Харыбюльбюль» имеет большое культурное и политическое значение - депутат

БАКУ /Trend/ - Музыкальный фестиваль «Харыбюльбюль» имеет большое культурное и политическое значение, открывая путь к новым свершениям в жизни страны.

Об этом в пятницу сказал Trend депутат Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Илтизам Юсифов, делясь впечатлениями о фестивале, проведенном при организации Фонда Гейдара Алиева на Джыдыр дюзю в Шуше.

"На этом фестивале еще более ярко ощущалось торжество успехов, достигнутых Азербайджаном под руководством Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева. Благодаря доблестной азербайджанской армии под руководством Верховного главнокомандующего Шуша сегодня свободна, здесь вновь развевается азербайджанский флаг. Работы по благоустройству и созиданию, проводимые сейчас в Шуше, возвращают городу его былой статус, возрождая его. Хотелось бы сказать и о мечети в Шуше, фундамент которой заложил Президент Ильхам Алиев. Как известно, во время открытия мечети в Джоджуг Марджанлы глава государства заявил, что такая же мечеть будет построена и в Шуше. Соответствующим распоряжением Шуша объявлена культурной столицей Азербайджана. Все это важные события, служащие возвращению Шуше ее прежнего статуса», - сказал он.

Говоря о фестивале «Харыбюльбюль», Юсифов подчеркнул, что он имеет не только культурное, но и политическое значение: "Этому фестивалю всегда уделялось особое внимание. Прежде в нем участвовали музыкальные ансамбли из разных стран – Японии, Германии, Турции, Испании и др. Фестиваль «Харыбюльбюль», который через столько лет вновь организован в родной Шуше, на Джыдыр дюзю – показатель мощи неуклонно развивающегося Азербайджана. В основе этого развития стоит политика, проводимая Президентом Ильхамом Алиевым. Поэтому музыкальный фестиваль «Харыбюльбюль» имеет и политическое значение".

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Натаван Эфендиева)