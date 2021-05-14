Азербайджан и США обменялись мнениями по ситуации на армяно-азербайджанской границе

БАКУ /Trend/ - 14 мая состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и исполняющим обязанности помощника госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Филипом Рикером, в ходе которого стороны обменялись мнениями по ситуации на границе между Азербайджаном и Арменией, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на МИД.

Стороны обсудили текущую ситуацию в регионе, подчеркнув важность решения напряженных моментов дипломатическим путем и посредством переговоров.

Байрамов подчеркнул, что Азербайджан остается приверженным устранению напряженности в регионе. Он добавил, что для скорейшего устранения напряженности на границе в регион в течение нескольких часов было командировано руководство Государственной пограничной службы Азербайджана, и отметил, что с противоположной стороной были проведены переговоры.

(Текст: Кямаля Сеидова)