На границе с Ираном произошла стрельба, погибли двое азербайджанских пограничников

Политика 15 мая 2021 19:07 (UTC+04:00)
На границе с Ираном произошла стрельба, погибли двое азербайджанских пограничников

БАКУ /Trend/ - 15 мая около 16:00 трое неизвестных нарушили государственную границу Азербайджана вблизи села Гендере Ярдымлинского района в зоне службы пограничного наряда "Гёйтепе" пограничных войск Госпогранслужбы.

Как сообщили Trend в пресс-службе Госпогранслужбы, нарушители не подчинились приказу "остановись" пограничников, открыли огонь по пограничникам, бросили свой груз и попытались скрыться с места происшествия.

В результате огня, открытого со стороны нарушителей границы, старший лейтенант Эйвазов Самир Эльмар оглу и младший сержант Алимов Фарид Эльчин оглу получили ранения. Военнослужащие немедленно были доставлены в медицинское учреждение, но спасти их жизни не удалось.

На месте происшествия было обнаружено около 10 кг наркотических веществ.

Территория, где произошел инцидент, была закрыта, а с целью контроля с воздуха была применена пограничная авиация. В результате оперативно-войсковых мер по розыску нарушителей границы один из нарушителей границы задержан, поиск остальных продолжается. Принимаются меры по установлению личности нарушителя границы, являющегося гражданином Ирана.

По поручению начальника Госпогранслужбы на место происшествия была направлена ​​группа офицеров во главе с заместителем начальника Госпогранслужбы - командующим пограничными войсками генерал-лейтенантом Аразом Мамедовым.

Об инциденте были проинформированы соответствующие правоохранительные органы и иранская сторона.

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