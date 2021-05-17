Учения азербайджанской армии станут месседжем реваншистским силам в Армении – эксперт

БАКУ /Trend/ - Широкомасштабные учения, проводимые азербайджанской армией, станут месседжем реваншистским силам в Армении, сказал в понедельник Trend военный эксперт Адалят Вердиев.

Он отметил, что это первые и самые большие по масштабу учения азербайджанской армии после победы в Отечественной войне: «Учения – один и важных факторов для повышения боеготовности Вооруженных сил Азербайджана. Учения нацелены на то, чтобы, используя боевой опыт, полученный в недавней войне, добиться более высокого уровня в осуществлении координированных операций в условиях совместной деятельности ракетно-артиллерийских, сухопутных войск и спецназа».

Отметим, что 16 мая согласно плану, утвержденному Президентом Азербайджана, Верховным главнокомандующим Ильхамом Алиевым, в азербайджанской армии начались учения с привлечением родов войск.

В учениях под руководством министра обороны задействовано до 15 000 человек личного состава, до 300 танков и другой бронетехники, до 400 ракетно-артиллерийских установок разного калибра, реактивные системы залпового огня, минометы и противотанковые средства, до 50 единиц военной авиации и беспилотных летательных аппаратов различного назначения.

В рамках учений основное внимание уделяется управлению, приведению в боевую готовность и перегруппировке войск с учетом боевого опыта, накопленного в Отечественной войне, в том числе совершенствованию боевого слаживания и взаимодействия между общевойсковыми объединениями, ракетными и артиллерийскими войсками, авиацией и силами специального назначения.

(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Надир Насиров)