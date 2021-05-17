Инцидент в Грузии носит чисто бытовой характер - азербайджанский депутат
БАКУ /Trend/ - Инцидент в Грузии носит чисто бытовой характер.
Об этом сказал в понедельник Trend депутат Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана, руководитель рабочей группы по межпарламентским связям с Грузией Арзу Нагиев.
По его словам, в данном вопросе нет никакого этнического фактора.
"Инцидент произошел исключительно на бытовой почве, без каких-либо этнических факторов. Те, кто против тесного сотрудничества и партнерства между Азербайджаном и Грузией, пытаются представить этот эпизод как межнациональный инцидент. Но все эти попытки обречены на провал. Это - инцидент, произошедший между людьми на бытовой почве, и для примирения сторон ведется работа", - подчеркнул Нагиев.
Депутат добавил, что посольство Азербайджана в Грузии держит этот вопрос в центре внимания, проводит необходимую работу с правоохранительными органами.
Проживающие в Грузии азербайджанцы должны сдержанно отнестись к инциденту и не поддаваться на провокации, отметил Нагиев.
(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)