Инцидент в Грузии носит чисто бытовой характер - азербайджанский депутат

БАКУ /Trend/ - Инцидент в Грузии носит чисто бытовой характер.

Об этом сказал в понедельник Trend депутат Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана, руководитель рабочей группы по межпарламентским связям с Грузией Арзу Нагиев.

По его словам, в данном вопросе нет никакого этнического фактора.

"Инцидент произошел исключительно на бытовой почве, без каких-либо этнических факторов. Те, кто против тесного сотрудничества и партнерства между Азербайджаном и Грузией, пытаются представить этот эпизод как межнациональный инцидент. Но все эти попытки обречены на провал. Это - инцидент, произошедший между людьми на бытовой почве, и для примирения сторон ведется работа", - подчеркнул Нагиев.

Депутат добавил, что посольство Азербайджана в Грузии держит этот вопрос в центре внимания, проводит необходимую работу с правоохранительными органами.

Проживающие в Грузии азербайджанцы должны сдержанно отнестись к инциденту и не поддаваться на провокации, отметил Нагиев.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)