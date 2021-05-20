Министр экспорта Великобритании Грэхэм Стюарт прибывает с визитом в Азербайджан

БАКУ /Trend/ - Министр экспорта Департамента международной торговли Великобритании и представитель Госсекретаря в парламенте Грэхэм Стюарт прибывает в Азербайджан с трехдневным визитом в целях усиления торговых и экономических связей между двумя странами.

Как сообщили Trend в посольстве Великобритании в Азербайджане, в рамках визита, который начнется 20 мая, будут обсуждены возможности сотрудничества в области возобновляемых источников энергии и будет продемонстрирована поддержка Соединенным Королевством экономической диверсификации и энергетического перехода Азербайджана.

В рамках встреч с высокопоставленными должностными лицами министр Стюарт накануне Конференции COP26 по изменению климата, которая состоится в Глазго в ноябре этого года, постарается побудить Азербайджан присоединиться к Соединенному Королевству для принятия более амбициозного и «нулевого» плана в целях сокращения отходов.

В ходе визита британский министр также проведет встречи с министрами энергетики, экономики, транспорта, связи и высоких технологий, экологии и природных ресурсов в целях обсуждения будущего сотрудничества с Азербайджаном по диверсификации экономики и переходу на возобновляемые источники энергии.

Кроме того, британский министр примет участие в 4-м заседании Совместной межправительственной комиссии между правительствами Соединенного Королевства и Азербайджана и в открытии новосозданной в Азербайджане Британской торгово-промышленной палаты. Визит будет способствовать развитию торговых отношений между Соединенным Королевством и Азербайджаном, а также укреплению сотрудничества в секторах, не связанных с нефтью и газом, таких как возобновляемые источники энергии, здравоохранение и ИКТ.

Перед визитом министр экспорта Департамента международной торговли и представитель Госсекретаря в парламенте Великобритании Грэхэм Стюарт поделился мыслями о предстоящем визите:

«Великобритания и Азербайджан уже много лет сотрудничают в сфере торговли и энергетики. Между нашими народами существуют прочные связи, и наличие у нашей страны независимого торгового партнера сделает нас сильнее.

С нетерпением жду встреч с официальными лицами страны и участия в заседании Совместной межправительственной комиссии между правительствами Соединенного Королевства и Азербайджана, которая поможет укреплению наших связей в ненефтегазовом секторе для поддержки перехода Азербайджана на возобновляемые источники энергии».

Грэхэм Стюарт также встретится с министром образования, чтобы поделиться британским опытом в этой сфере и обсудить успешную работу British Council в области образования и культуры. Помимо этого, планируется встреча министра Стюарта с выпускниками британских университетов, представляющими различные секторы правительства и торговли.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)