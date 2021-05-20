Есть потенциал для распространения в ряде сфер Азербайджана британского опыта - посол

БАКУ /Trend/ - Есть потенциал для распространения в ряде сфер Азербайджана британского опыта и сотрудничества.

Как сообщает в четверг Trend, об этом говорится в публикации в Twitter посла Великобритании в Азербайджане Джеймса Шарпа.

Он отметил, что совместно с министром экспорта Департамента международной торговли Великобритании, представителем Госсекретаря в парламенте Грэхэмом Стюартом принял участие в презентации результатов исследований рынка, проведенных торговым отделом посольства в областях ИКТ и здравоохранения.

"В этих областях, как и во многих других, есть потенциал для распространения британского опыта и сотрудничества", - пишет Джеймс Шарп.

Отметим, что торговый отдел посольства организовал презентацию результатов исследований рынка, проведенных PwC в области здравоохранения. Выступая на мероприятии, министр экспорта Грэхэм Стюарт сказал: "Великобритания является глобальным лидером в областях наук о жизни, цифрового здравоохранения, планирования и управления медицинской инфраструктурой, включая проектирование и строительство больниц. Мне известно, что сфера здравоохранения в Азербайджане играет все более важную роль в обеспечении благосостояния страны".

(Текст: Турал Гараджаев)