Ошибочная захватническая политика изолировала Армению от всех энергопроектов – азербайджанский депутат

БАКУ /Trend/ - Ошибочная захватническая политика, которую долгие годы проводили лица, управляющие Арменией, привела армянский народ и государство к пропасти, изолировала их от всех энергетических проектов, подготовила почву для нищеты и бедности, сказал в пятницу Trend депутат Милли Меджлиса (парламент) Эльшан Мусаев.

Депутат отметил, что в ходе выступления в обсуждениях Международного центра Низами Гянджеви в видеоформате на тему «Южный Кавказ: региональное развитие и перспективы сотрудничества» Президент Ильхам Алиев заявил, что Армения совершила очень большую ошибку и потеряла время: «Они лишились азербайджанских инициатив развития энергии и перевозок. Наконец, они потеряли территории, которые оккупировали. Территории, которые не принадлежали им ни с исторической точки зрения, ни с точки зрения международного права».

Эльшан Мусаев добавил, что Армения в полном смысле этого слова рушится, в этой стране практически полностью уничтожена экономика, поэтому граждане при подходящей возможности уезжают из этой страны: «В стране проходят серьезные протесты, царит хаос, все обвиняют друг друга. Однако если бы Армения взяла правильное направление, проводила бы нормальную политику добрососедства, прекратила бы оккупацию азербайджанских территорий, не претендовала бы на исконные азербайджанские земли, то не оказалась бы в сегодняшней ситуации. Теперь Армения расплачивается и будет продолжать расплачиваться за содеянное. Армения – страна, находящаяся в упадке. У Армении и через 100 лет не будет перспективы, ее всегда будут сопровождать фиаско и поражение. Упадок и нищета ее достойный конец».

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Надир Насиров)