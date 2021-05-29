Президент Ильхам Алиев: Мы закрепимся на государственной границе, никто не может оказывать на нас давление

БАКУ/Trend/ - А мы после этого будем укреплять наши границы, закрепимся на государственной границе. Никто не может оказывать на нас давление, никто не может повлиять на нас.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев в ходе встречи с представителями общественности Агдама.

«Сегодня некоторые проармянские страны, круги выступают с какими-то заявлениями. Пусть выступают, это их дело. Европейский парламент в очередной раз на основе сфальсифицированных фактов принял резолюцию. Я даже не обращаю на нее внимания. И вам не советую, не советую и азербайджанскому народу. Все это не имеет никакого значения. Значение имеет то, что сегодня мы находимся здесь, сидим здесь, стоим здесь и вечно будем здесь жить. Сорокачетырехдневная война и послевоенный период – прошло уже шесть месяцев - еще раз показали, кто есть кто и кто на что способен. Мы тоже прояснили для себя многие вопросы, в частности, в международной плоскости, это поможет нам принять правильное решение в будущем», - сказал глава государства.