Баку заинтересован в расширении сотрудничества с Вашингтоном - газета Azernews

БАКУ /Trend/ - Газета Azernews опубликовала 31 мая статью, посвященную возможному новому формату сотрудничества Баку и Вашингтона после урегулирования нагорно-карабахского конфликта, сообщает во вторник Trend.

По мнению автора материала, желание Азербайджана приобрести военную технику в США говорит о том, что Баку заинтересован в расширении сотрудничества с Вашингтоном.

Также в статье говорится о том, что в отношениях между официальными лицами двух стран, взаимодействие которых по причине конфликта ограничивалось сотрудничеством в сферах международной борьбы с терроризмом, миротворческих операций и энергетической безопасности, прослеживаются признаки сближения.

Кроме того, в материале подчеркивается, что Президент Ильхам Алиев выразил уверенность в развитии сотрудничества между Баку и Вашингтоном.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)