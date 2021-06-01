Министерство нацобороны Турции распространило видео с учений с участием азербайджанских военных (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Министерство национальной обороны Турции распространило новое видео с международных поисково-спасательных учений Anatolian Phoenix-2021, которые проводятся на базе ВВС в турецкой Конье с участием азербайджанских военнослужащих, сообщает во вторник Trend со ссылкой на ведомство.

Напомним, что в Anatolian Phoenix-2021 задействованы военнослужащие из разных стран.

Азербайджан на маневрах представляют военнослужащие ВВС и ВМС.

Учения продлятся до четвертого июня.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)