В Шуше восстанавливаются творческий центр, художественная галерея и галерея ковроделия (ВИДЕО) (версия 2)

(первая версия в 12:46)

БАКУ /Trend/ - Фонд Гейдара Алиева приступил к реализации еще одного проекта в освобожденном городе Шуша, сообщает в среду Trend.

В настоящее время в творческом центре, художественной галерее и галерее ковроделия города ведутся ремонтно-восстановительные работы.

Здание, в котором расположен творческий центр, было когда-то известно как караван-сарай Ага Гахрамана Мирсияб оглу и входит в перечень исторических и культурных памятников республиканского значения.

Галерея ковроделия будет находиться в здании Шушинского музея ковра, которому был нанесен серьезный ущерб во время армянской оккупации.

В настоящее время, помимо ремонтно-восстановительных работ, отбираются произведения, которые будут выставлены во всех трех зданиях. В скором времени в Шуше будут демонстрироваться произведения азербайджанских художников, картины с видами Карабаха до и после оккупации, а также ковры.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)