До парламентских выборов в Армении осталось 17 дней - Пашинян ищет поддержки в Париже

БАКУ /Trend/ - Ситуация в Армении остается напряженной, до парламентских выборов осталось 17 дней. Последние события доказывают, что в Армении идет настоящая война между политическими кругами.

Так, основная идеология Пашиняна, когда он пришел к власти, заключалась в том, чтобы превратить Армению в экономически сильную, стабильную страну, в чем он пытался убедить тогда армянское общество, и даже сейчас пытается залечить раны поражения в войне с Азербайджаном обещаниями в духе "Мы проиграли войну, но отныне будет экономически стабильная Армения".

Однако если в прошлом году армяне были заинтересованы в укреплении и стабилизации экономики страны, то в этом году их беспокоят вопросы безопасности, что вызвано, в частности, поражением в войне и целенаправленно прививавшейся обществу азербайджанофобией. Тем самым армяне полагают, что проблема номер один для них сейчас заключается в безопасности страны. Пашинян на фоне последних событий, в том числе на армяно-азербайджанской границе, не проигрывает. Цель затягивания процесса демаркации границ состоит в предотвращении дальнейшего снижения его и без того невысокого рейтинга.

На фоне этих событий армянский премьер ищет поддержки во Франции, надеется на помощь президента Макрона и армянской диаспоры в этой стране в обеспечении победы на выборах. С другой стороны, эти усилия Пашиняна на пользу Франции, которая пытается вернуть утраченные позиции в регионе через Армению. Однако заявления президента этой страны, озвучиваемые в угоду Армении, еще больше способствуют утрате Францией своих позиций в регионе.

Российский историк и политический аналитик, профессор Олег Кузнецов считает, что своими словами касательно обострения ситуации на армяно-азербайджанской границе президент Франции Эмманюэль Макрон вбил последний гвоздь в крышку гроба Минской группы ОБСЕ, поставив жирный черный крест на всяких ее перспективах вернуться хоть в каком-то формате в процесс послевоенного урегулирования в Карабахе. По его словам, если до этого момента откровенно проармянская позиция Франции была предметом дипломатических обсуждений и заявлений, теперь она вышла в формат real politics, и истинное лицо французской внешней политики абсолютно недвусмысленно продемонстрировано всему миру. Франция более не имеет морального права быть сопредседателем МГ ОБСЕ, и этой организации пора распускать данную структуру. "Именно президент Макрон теперь войдет в историю как убийца и могильщик Минской группы ОБСЕ", - считает Олег Кузнецов.

Прогнозы местных и зарубежных экспертов указывают на то, что попытки Армении обострить ситуацию в регионе будут продолжаться. Причин этому несколько, и в первую очередь это то, что за последние полвека армянское общество воспитывалось в духе ненависти к туркам, азербайджанцам.

В настоящее время цель Армении - максимально затянуть процесс демаркации границ. Главный редактор журнала "Национальная оборона", российский военный эксперт Игорь Коротченко считает, что Армения не хочет определения границ с Азербайджаном. По его словам, заброски диверсионных групп, а именно целых двух, на переход через государственную границу как минимум санкционировались на уровне министерства обороны, генштаба Армении. "Не могу исключить тот факт, что данная провокация, возможно, была даже согласована с Пашиняном. Это было необходимо для поднятия падающего рейтинга Пашиняна, которого обвиняют оппоненты в преддверии досрочных парламентских выборов", - сказал Коротченко.

(Автор: Асиф Мехман. Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Натаван Эфендиева)