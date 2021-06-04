То, что журналисты стали жертвами армянской политики, вызывает только сожаление – Коротченко

БАКУ/Trend/ - Безусловно, то, что журналисты, выполняющие свой долг, стали жертвами армянской политики, вызывает только сожаление.

Как сообщает Trend, об этом «Вестнику Кавказа» сказал главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.

Отметим, что 4 июня 2021 года, около 11 часов, автомобиль с сотрудниками телевизионных каналов и новостных агентств, командированных в Кельбаджарский район Азербайджана для исполнения служебных обязанностей, подорвался на противотанковой мине в направлении села Сусузлуг. В результате погибли три человека – оператор телеканала AzTV Сирадж Абышов, сотрудник информационного агентства «АЗЕРТАДЖ» Магеррам Ибрагимов, зампредставителя ИВ Кельбаджарского района по административно-территориальному округу села Сусузлуг Ариф Алиев. Помимо этого, 4 человека получили ранения различной степени тяжести и были госпитализированы.

«Я думаю, здесь и международные журналистские союзы должны выразить свое отношение. Возможно, такое обращение нужно сделать и Союзу журналистов России. Журналисты должны защищать своих, потому что мы все коллеги по профессии, это общая проблема, она ко всем относится. Мы, группа российских экспертов и журналистов, когда посещали освобожденные территории, элементарно могли оказаться на месте погибших, ведь мы ездили там по одним и тем же дорогам, опасность присутствует везде. Эта проблема переходит рамки армяно-азербайджанских отношений. Здесь надо обращаться везде, в том числе и в европейские организации, международные журналистские структуры.

Эта трагедия еще раз подчеркивает, что без передачи Арменией Азербайджану точной карты минных полей всегда будут риски подрыва. Необходимо оказать международное давление и принудить Армению к передаче карты минных полей – это единственный шанс эти карты получить. Также в рамках трехстороннего соглашения необходимо сформировать специальную группу высокого уровня, допустим, на уровне заместителей министров обороны России, Азербайджана и Армении, где этот вопрос будет рассматриваться. Армения должна выполнить это требование, потому что это требование гуманитарного характера», – сказал он.

(Редактор: Надир Насиров)