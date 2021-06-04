МИД Азербайджана призвал Армению предоставить карты минных полей

БАКУ /Trend/ - Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов призвал Армению предоставить карты минных полей, передает в пятницу Trend со ссылкой на твит министра.

«Мы глубоко опечалены тем, что три мирных жителя Азербайджана, в том числе два журналиста, погибли в результате подрыва на мине в Кельбаджарском районе Азербайджана», – написал Байрамов.

«Мы призываем Армению передать карты минных полей. Каждый день, в который они продолжают отказываться это сделать, жизни подвергаются опасности», – добавил он.

Отметим, что 4 июня, около 11:00, автомобиль с сотрудниками телеканалов и новостных агентств, командированных в Кельбаджарский район Азербайджана, подорвался на противотанковой мине в направлении села Сусузлуг. В результате погибли оператор телеканала AzTV Сирадж Абышов, сотрудник информационного агентства «АЗЕРТАДЖ» Магеррам Ибрагимов, зампредставителя ИВ Кельбаджарского района по административно-территориальному округу села Сусузлуг Ариф Алиев. Помимо этого, четыре человека получили ранения различной степени тяжести и были госпитализированы.

(Редактор: Надир Насиров)