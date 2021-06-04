Посольство Италии в Азербайджане выразило соболезнования в связи с гибелью журналистов в Кельбаджарском районе

БАКУ /Trend/ - Посольство Италии в Азербайджане выразило соболезнования семьям журналистов, погибших в результате подрыва на мине в Кельбаджарском районе.

Как сообщает в пятницу Trend, в связи с этим на официальной странице посольства в Facebook размещена публикация.

«Мы глубоко опечалены известием о гибели Сираджа Абышова и Магеррама Ибрагимова в результате подрыва на мине в Кельбаджарском районе. СМИ продолжают платить высокую цену за войну и ее последствия. Выражаем наши глубочайшие соболезнования их семьям», – говорится в публикации.

Напомним, что сегодня во время выполнения служебных обязанностей в Кельбаджарском районе в результате подрыва на мине погибли оператор AzTV Сирадж Абышов, корреспондент АЗЕРТАДЖ Магеррам Ибрагимов и заместитель представителя главы ИВ Кельбаджарского района по административно-территориальному округу села Сусузлуг Ариф Алиев, еще четыре человека были госпитализированы с телесными повреждениями различной степени тяжести.

Журналисты вели съемки разрушенных вооруженными силами Армении населенных пунктов на освобожденных территориях Азербайджана.

(Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)