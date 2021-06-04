БАКУ /Trend/ - Помощник Президента Азербайджана – заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев призвал международные организации осудить инцидент в Кельбаджарском районе.

Как сообщает в пятницу Trend, помощник Президента Азербайджана сделал публикацию в связи с этим на своей официальной странице в Twitter.

«Журналисты AzTV и АЗЕРТАДЖ стали жертвами мины, заложенной армянскими войсками при выходе из Кельбаджара. Мы призываем международные организации проявить солидарность и осудить этот инцидент. Просим у Всевышнего Аллаха упокоения душам Сираджа Абышова и Магеррама Ибрагимова», – говорится в публикации.

Напомним, что во время выполнения служебных обязанностей в Кельбаджарском районе в результате подрыва на мине погибли оператор AzTV Сирадж Абышов, корреспондент АЗЕРТАДЖ Магеррам Ибрагимов и одно гражданское лицо.

Журналисты вели съемки разрушенных вооруженными силами Армении населенных пунктов на освобожденных территориях Азербайджана.

(Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)