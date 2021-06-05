Глава МИД Азербайджана встретился с дипломатами, отправляющимися в порядке ротации в зарубежную командировку (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов пятого июня встретился с дипломатами, отправляющимися в порядке ротации в зарубежную командировку.

Как сообщает в субботу Trend со ссылкой на пресс-службу МИД Азербайджана, министр поздравил с назначением дипломатов, которые будут работать в диппредставительствах и консульствах Азербайджана за рубежом. Он отметил, что это назначение, которое приходится на историческое для страны время, возлагает на каждого дипломата еще большую ответственность в контексте достойного представления страны на международной арене, и подчеркнул важность всесторонней подготовки дипломатов.

Глава МИД коснулся на встрече новых реалий в регионе после победы азербайджанской армии под руководством Верховного главнокомандующего, Президента Азербайджана Ильхама Алиева, реализации внешней политики страны в соответствии с этими реалиями, обеспечения интересов Азербайджана на международном уровне, обязанностей дипмиссии и других вопросов.

Проведя расширенный обмен мнениями с дипломатами, министр ответил на их вопросы.

(Перевод: Турал Гараджаев)