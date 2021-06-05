Отказ Армении передать карту минных полей является нарушением всех существующих норм - Лев Спивак

БАКУ /Trend/ - То, что после подписания мирного соглашения Армения отказывается передать карту минных полей, является нарушением всех существующих международных норм.

Об этом сказал Trend в субботу президент Международной ассоциации Израиль-Азербайджан ("АзИз") Лев Спивак.

"Война закончилась, подписано мирное соглашение, но продолжают гибнуть люди, причем мирные жители. Во время войны гибель любого солдата – это ужасная трагедия, гибель мирного жителя – это трагедия вдвойне, и это нарушение всех норм и положений, принятых международным сообществом после Второй мировой войны", - сказал Лев Спивак.

Он отметил, что существуют такие понятия, как мораль, человечность, порядочность, и то, что делает Армения – просто аморально. 30 лет вынужденные переселенцы жили с мечтой вернуться к родным очагам, и земли Азербайджана освобождены от оккупации, но пока на них сохраняется минная угроза.

Президент "АзИз" также выразил соболезнования в связи с гибелью трех человек в результате подрыва на мине 4 июня в Кельбаджарском районе.

(Автор: Джани Бабаева)