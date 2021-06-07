Освобождение в РФ полицейского после убийства им 19-летнего азербайджанца - явное нарушение международного права - грузинский эксперт

БАКУ /Trend/ - Освобождение инспектора дорожной полиции после убийства им 19-летнего азербайджанца Векила Абдуллаева под Новосибирском является явным нарушением международного права, сказал Trend доктор политических наук, профессор Сухумского университета (Тбилиси) Элгуджа Кавтарадзе.

По его словам, это не первый противоправный акт против азербайджанцев в России со стороны правоохранительных органов и судов.

Принимаемые в России решения на почве расизма в первую очередь представляют собой очень серьезную угрозу для ее собственной безопасности, считает эксперт.

"Мы в очередной раз стали свидетелями краха российской правовой системы, которая достигла дна правового нигилизма, расовой и национальной дискриминации," - сказал Кавтарадзе.

Эксперт также выразил соболезнования семье погибшего.

Отметим, что инцидент произошел 28 мая в районе поселка Мошково. По версии МВД РФ, сотрудники ДПС остановили после преследования автомобиль за превышение скорости, в котором находился потерпевший. Когда стражи порядка догнали правонарушителей, молодые люди выбежали из машины и бросились врассыпную. Полицейским удалось задержать одного из беглецов, после чего завязалась потасовка. На выручку пришел Векил Абдуллаев, которому полицейский Александр Гусев выстрелил в голову.



По поручению главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина Александр Гусев освобожден из-под стражи.



(Автор: Тамилла Мамедова. Редактор: Константин Шапиро)