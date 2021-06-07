Израильские и азербайджанские журналисты выразили протест против военных преступлений Армении (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Международная ассоциация Израиль-Азербайджан («АзИз») организовала онлайн-конференцию, в ходе которой израильские и азербайджанские журналисты выразили свой протест против военных преступлений Армении, а также соболезнования семьям гражданских лиц, пострадавших от мин, установленных армянскими военными в ходе 44-дневной войны в Карабахе и после ее окончания, передает Trend со ссылкой на «АзИз».

Четвертого июня в селе Сусузлуг Кельбаджарского района машина с семью мирными гражданами Азербайджана, в том числе журналистами Магеррамом Ибрагимовым (АЗЕРТАДЖ) и Сираджем Абышовым (AzTV), подорвалась на мине, установленной, скорее всего, после окончания войны армянскими диверсантами. Журналисты и сопровождавший их сотрудник местной администрации Ариф Алиев скончались на месте. Остальные находившиеся в машине четыре человека получили тяжелые ранения.

Цель онлайн-конференции заключалась в привлечении внимания журналистов, общественных и государственных организаций, а также всех людей доброй воли к произволу и военным преступлениям, совершаемым армянскими террористами против гражданских лиц.

Ведущая конференции Егяна Сальман сказала, что за время послевоенных восстановительных работ на освобожденных от армянской оккупации землях в результате подрыва на установленных армянскими военными минах пострадало более 140 человек, из которых около 30 погибли, остальные остались инвалидами.

Несмотря на многочисленные призывы международных организаций, Армения отказывается предоставить Азербайджану карты минных полей, нарушая права человека и международные конвенции, запрещающие применение мин.

Выступивший на конференции президент ассоциации «АзИз» Лев Спивак гневно осудил антигуманные действия армянских диверсантов, из-за которых гибнут гражданские лица, призвал называть подобные деяния террором и наказывать террористов по всей строгости закона.

В свою очередь, завсектором Америки, Великобритании и Израиля Госкомитета Азербайджана по работе с диаспорой Сальхат Аббасова поблагодарила международную ассоциацию «АзИз» за организацию конференции, выразила признательность всем выходцам из Азербайджана в Израиле за весомый вклад в Фонд YAŞAT, средства которого идут на помощь семьям погибших в ходе освободительной войны Азербайджана, а также на лечение раненых.

От Союза русскоязычных журналистов Израиля выступил главный редактор газеты «Эпоха» Марк Горин, который выразил возмущение по поводу произошедшей трагедии и соболезнования семьям погибших журналистов.

На конференции также выступили главный редактор израильской газеты «Спутник» Людмила Карасева и комментатор государственного радио «КАН-РЕКА» Виктория Долинская.

Владелец и главный редактор интернет-канала Kanal24 Саадат Шукюрова выразила уверенность в том, что с врагом следует вести непримиримую войну до полной победы. Все журналисты единодушно призвали резко осудить действия армянских террористов, так как нарушается международная конвенция о неприкосновенности журналистов.

Азербайджанских журналистов на конференции представлял главный редактор сайта Milli.Az Эльчин Алыоглу и представитель агентства АЗЕРТАДЖ, близкий друг одного из погибших журналистов Хатаи Азизов. Они поблагодарили израильских коллег за поддержку и оперативную реакцию на трагедию.

В заключение участники конференции почтили память погибших азербайджанских журналистов Магеррама Ибрагимова и Сираджа Абышова минутой молчания.