Израильские и азербайджанские журналисты выразили протест против военных преступлений Армении (ВИДЕО)

Политика 7 июня 2021 13:54 (UTC+04:00)
Израильские и азербайджанские журналисты выразили протест против военных преступлений Армении (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Международная ассоциация Израиль-Азербайджан («АзИз») организовала онлайн-конференцию, в ходе которой израильские и азербайджанские журналисты выразили свой протест против военных преступлений Армении, а также соболезнования семьям гражданских лиц, пострадавших от мин, установленных армянскими военными в ходе 44-дневной войны в Карабахе и после ее окончания, передает Trend со ссылкой на «АзИз».

Четвертого июня в селе Сусузлуг Кельбаджарского района машина с семью мирными гражданами Азербайджана, в том числе журналистами Магеррамом Ибрагимовым (АЗЕРТАДЖ) и Сираджем Абышовым (AzTV), подорвалась на мине, установленной, скорее всего, после окончания войны армянскими диверсантами. Журналисты и сопровождавший их сотрудник местной администрации Ариф Алиев скончались на месте. Остальные находившиеся в машине четыре человека получили тяжелые ранения.

Цель онлайн-конференции заключалась в привлечении внимания журналистов, общественных и государственных организаций, а также всех людей доброй воли к произволу и военным преступлениям, совершаемым армянскими террористами против гражданских лиц.

Ведущая конференции Егяна Сальман сказала, что за время послевоенных восстановительных работ на освобожденных от армянской оккупации землях в результате подрыва на установленных армянскими военными минах пострадало более 140 человек, из которых около 30 погибли, остальные остались инвалидами.

Несмотря на многочисленные призывы международных организаций, Армения отказывается предоставить Азербайджану карты минных полей, нарушая права человека и международные конвенции, запрещающие применение мин.

Выступивший на конференции президент ассоциации «АзИз» Лев Спивак гневно осудил антигуманные действия армянских диверсантов, из-за которых гибнут гражданские лица, призвал называть подобные деяния террором и наказывать террористов по всей строгости закона.

В свою очередь, завсектором Америки, Великобритании и Израиля Госкомитета Азербайджана по работе с диаспорой Сальхат Аббасова поблагодарила международную ассоциацию «АзИз» за организацию конференции, выразила признательность всем выходцам из Азербайджана в Израиле за весомый вклад в Фонд YAŞAT, средства которого идут на помощь семьям погибших в ходе освободительной войны Азербайджана, а также на лечение раненых.

От Союза русскоязычных журналистов Израиля выступил главный редактор газеты «Эпоха» Марк Горин, который выразил возмущение по поводу произошедшей трагедии и соболезнования семьям погибших журналистов.

На конференции также выступили главный редактор израильской газеты «Спутник» Людмила Карасева и комментатор государственного радио «КАН-РЕКА» Виктория Долинская.

Владелец и главный редактор интернет-канала Kanal24 Саадат Шукюрова выразила уверенность в том, что с врагом следует вести непримиримую войну до полной победы. Все журналисты единодушно призвали резко осудить действия армянских террористов, так как нарушается международная конвенция о неприкосновенности журналистов.

Азербайджанских журналистов на конференции представлял главный редактор сайта Milli.Az Эльчин Алыоглу и представитель агентства АЗЕРТАДЖ, близкий друг одного из погибших журналистов Хатаи Азизов. Они поблагодарили израильских коллег за поддержку и оперативную реакцию на трагедию.

В заключение участники конференции почтили память погибших азербайджанских журналистов Магеррама Ибрагимова и Сираджа Абышова минутой молчания.

Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
Азербайджан и Россия как владельцы нефти и газа в большей степени заинтересованы в кооперации – депутат
Азербайджан и Россия как владельцы нефти и газа в большей степени заинтересованы в кооперации – депутат
Замминистра финансов Катара сообщил о работе с Россией над увеличением числа рейсов
Замминистра финансов Катара сообщил о работе с Россией над увеличением числа рейсов
SOCAR импортировала в Украину более 10 тыс. тонн дизтоплива «Роснефти»
SOCAR импортировала в Украину более 10 тыс. тонн дизтоплива «Роснефти»
Loading Bars
Day.Az Milli.Az Azernews.Az
Лента новостей
Еще пятеро участников Отечественной войны вернулись в Азербайджан после лечения в Турции (ФОТО) Азербайджан 18:25
Истории любви, перенесенные из солнечного Азербайджана в Восточную Сибирь Культура 18:24
Азербайджан и Россия как владельцы нефти и газа в большей степени заинтересованы в кооперации – депутат Энергетика 18:19
На рынок Грузии выходят новые авиакомпании Транспорт 18:17
Некоторые освобожденные земли Азербайджана нашпигованы минами - Trend TV побеседовало с пострадавшим от армянского террора (ФОТО) Общество 18:12
Субъектам бизнеса в Азербайджане выданы стартап-сертификаты (ФОТО) Экономика 18:09
ГЭЦ Азербайджана сделал объявление в связи с приемом в магистратуру по специальностям, требующим особых способностей Общество 18:06
Введен запрет на ввоз в Казахстан томатов и перца из Туркменистана Бизнес 18:01
В Туркменистане увеличилось производство спанбонда Бизнес 17:58
В Азербайджане внесены изменения в программу и стандарты среднего спецобразования Общество 17:58
Евросоюз выделил €11 млн на развитие агросектора Узбекистана Бизнес 17:57
Названы показатели ненефтяного экспорта Азербайджана Экономика 17:48
Освобожденное от оккупации село Аладин Зангиланского района (ВИДЕО) Азербайджан 17:45
В УМК рассказали, кто будет проверять COVİD-паспорта у посетителей азербайджанских мечетей Общество 17:44
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева подписали некролог в связи с кончиной Рамиза Мамедова Политика 17:42
В Азербайджане изменились правила приема в докторантуру Общество 17:37
Министр энергетики Ирана прибыл на переговоры в Душанбе Экономика 17:37
Названо число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане Общество 17:33
В этом году увеличится количество приезжающих в Азербайджан иностранцев Туризм 17:32
В Азербайджане выявлено 32 новых случая заражения COVİD-19, выздоровел 221 человек Общество 17:29
Инвесторы из Китая вложат $100 млн в индустриальный парк Silk Way в Кыргызстане Кыргызстан 17:28
В средних школах Баку организованы новые классы с уклоном Общество 17:25
В Грузии увеличилось число туристов из Азербайджана Туризм 17:21
Миллиардер Безос сообщил, что в июле полетит в космос США 17:20
В Азербайджане определенная группа студентов освобождена от госэкзаменов Общество 17:15
Daimler планирует продать часть автосалонов и мастерских в Европе Европа 17:12
Итоги валютных торгов: Курс доллара снизился, курс евро возрос Израиль 17:08
Замминистра финансов Катара сообщил о работе с Россией над увеличением числа рейсов Арабские страны 17:06
Швейцария увеличила импорт азербайджанской продукции более чем на 40% Бизнес 17:05
Google изменит работу с рекламой после штрафа во Франции США 17:04
Представлен проект "Моя Шуша" на музыку вдовы пилота-шехида Рашада Атакишиева с участием карабахских гази (ВИДЕО,ФОТО) Культура 17:03
Команда маршалов Формулы-1 PwC в Азербайджане приняла участие в Гран-при Азербайджана 2021-го года (ФОТО) Общество 16:59
В Туркменистане отмечен рост агропромышленного комплекса Бизнес 16:53
Депутат Милли Меджлиса дал оценку освобождению в РФ полицейского после убийства 19-летнего азербайджанца Политика 16:50
AzerGold назвала победителя тендера по работам на Човдарском участке по переработке руды Бизнес 16:49
SOCAR импортировала в Украину более 10 тыс. тонн дизтоплива «Роснефти» Энергетика 16:46
Азербайджан с начала года нарастил экспорт драгоценных камней и природного жемчуга Бизнес 16:41
Филиал российской компании в Туркменистане закупит оборудование Тендеры 16:38
Объявленная Центробанком Азербайджана учетная ставка близка к среднему проценту инфляции – Unicapital Финансы 16:34
Каспийское направление является одним из ключевых в сотрудничестве России и Азербайджана - Гюльнара Мамедзаде Политика 16:33
Железные дороги Туркменистана объявили тендер на закупку запчастей Тендеры 16:32
Рамиз Фаталиев отмечает юбилей: Для меня самый лучший возраст тот, в котором я пребываю Интервью 16:31
В Туркменистане перевыполнили план по производству нефтегазовой продукции Энергетика 16:31
Делегация ВМС Азербайджана отправилась в Пакистан Политика 16:27
В Азербайджане незначительно сократился объем сборов по добровольным видам личного страхования Финансы 16:26
Турция экспортировала на мировые рынки цемент на сумму около $ 2 млрд Турция 16:23
Центробанк Азербайджана назвал объем кредитования правительственных учреждений с начала года Финансы 16:20
В Испании восьми преподавателям по ошибке вкололи шесть доз вакцины от коронавируса Европа 16:15
За 5 месяцев ГТК Азербайджана сократил объем поступлений в госбюджет Транспорт 16:14
Страховому рынку Азербайджана удалось избежать масштабных негативных последствий, вызванных COVID-19 Финансы 16:12
Порты Турции приняли из Алжира около 3 миллион тон грузов Турция 16:04
Участник Отечественной войны поделился впечатлениями после исполнения гимна Азербайджана в рамках Гран-при Формулы-1 Общество 16:02
Агентство Азербайджана по разминированию отчиталось по итогам работы за прошлую неделю Азербайджан 16:00
Стулья Zivella Эстетичны и Долговечны (ФОТО) Общество 16:00
Узбекистан и Таджикистан рассматривают возобновление автобусного сообщения Транспорт 15:56
Телохранители Пашиняна жестоко избили гражданина (ВИДЕО) Армения 15:46
Грузия и Азербайджан обсуждают вопрос возобновления железнодорожного сообщения Транспорт 15:46
Всемирная ассоциация советов прессы распространила обращение в связи с гибелью азербайджанских журналистов Политика 15:43
Экономический эффект от Нацпроекта Казахстана по развитию конкуренции превысит $6,3 млрд Казахстан 15:37
Потрясена трагической гибелью двух азербайджанских журналистов – Гендиректор ЮНЕСКО Политика 15:37
Назван объем транспортировки азербайджанской нефти по БТД с начала года Энергетика 15:34
Грузия упрощает правила для автоимпортеров Бизнес 15:29
Член ЦИК Кыргызстана станет послом страны в Азербайджане Политика 15:29
По TANAP в Турцию транспортировано почти 11 млрд кубометров природного газа Энергетика 15:28
Более 59 млн человек могут голосовать на президентских выборах в Иране Политика 15:24
Турецкие компании заинтересованы в участии в проектах по возобновляемой энергетике на освобожденных территориях Азербайджана Энергетика 15:23
Саммит РФ и США в Женеве может быть продолжительным по времени Россия 15:17
Песков: Визит эмира Катара в Россию состоится после снятия ковидных ограничений Россия 15:15
Коронавирус в Израиле: Зараженных менее 200 Израиль 15:13
Убийство 19-летнего азербайджанца в России – нарушение всех норм международного права – Али Бабаев Политика 15:11
В Азербайджане уменьшился объем кредитов общественным организациям Финансы 15:00
Заслуженная артистка Азербайджана стала лучшей на конкурсе вокалистов в России Культура 14:57
В Азербайджане на бурение 12 субартезианских скважин выделено 840 тыс. манатов - Распоряжение Политика 14:53
Синоптики предупредили о проливных дождях и граде в ряде районов Азербайджана Общество 14:49
Самарканд вошел в программу ЕБРР «Зеленые города» Узбекистан 14:38
Генпрокуратура Азербайджана прокомментировала утверждения о том, что мина в Кельбаджаре была установлена после Отечественной войны Общество 14:38
На мировых рынках вырос спрос на турецкие ковры – министерство Турция 14:37
На туркменском НПЗ налажено производство новой продукции Энергетика 14:35
Растет экспорт готовой одежды из Турции на мировые рынки Турция 14:28
Отчет о выполнении госбюджета Армении-2020 заслушивается в пустом зале парламента Армения 14:27
С начала года в Кыргызстане бензин подорожал на 41% Кыргызстан 14:23
Освобождение в РФ полицейского после убийства им 19-летнего азербайджанца - явное нарушение международного права - грузинский эксперт Политика 14:20
Антимонопольный регулятор Франции оштрафовал Google на €220 млн Европа 14:06
В Москве проходит Каспийская конференция при организации Политологического центра "Север-Юг" в сотрудничестве с Baku Network Политика 14:04
Завтра утром в Баку местами ожидается кратковременный дождь Общество 14:03
Израильские и азербайджанские журналисты выразили протест против военных преступлений Армении (ВИДЕО) Политика 13:54
Главы МИД Азербайджана и Турции обсудили ситуацию в регионе Политика 13:53
Выросло количество клиентских счетов в азербайджанских банках Финансы 13:43
Партия Пашиняна нарушила Избирательный кодекс Армении Армения 13:41
Посол Израиля в Азербайджане посетил Зангилан (ВИДЕО) Политика 13:38
Генсеку ООН направлено письмо о мерах по восстановлению международно признанной границы между Азербайджаном и Арменией Политика 13:34
Итальянцы выбрали азербайджанскую певицу для создания образа Аниуски (ФОТО) Культура 13:31
В Азербайджане начато применение вакцины Pfizer Общество 13:30
В Баку прошла церемония награждения премией "Caspian Awards Azerbaijan 2021" (ФОТО) Социум 13:28
Армянский полковник признал наличие карт заминированных территорий Азербайджана (ВИДЕО) Политика 13:09
Новые транспортные коридоры изменят транзитные реалии на Кавказе и за его пределами – генсек WCO Бизнес 13:06
Saudi Aramco в июле повысит цены для азиатских покупателей Арабские страны 13:00
WCO помогает азербайджанской таможне в дальнейшем совершенствовании системы управления рисками – генсек Бизнес 12:57
Непредоставление Арменией карт минных полей является тяжким преступлением - омбудсмен Азербайджана Политика 12:51
В России выявили 9 429 заразившихся коронавирусом за сутки Россия 12:42
Все новости