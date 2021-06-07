Всемирная ассоциация советов прессы распространила обращение в связи с гибелью азербайджанских журналистов

Политика 7 июня 2021 15:43 (UTC+04:00)
Всемирная ассоциация советов прессы распространила обращение в связи с гибелью азербайджанских журналистов

БАКУ /Trend/ - Всемирная ассоциация советов прессы, членом которой является и Совет печати Азербайджана, распространила обращение в связи с гибелью в результате подрыва на мине оператора телеканала AzTV Сираджа Абышова и корреспондента Азербайджанского государственного информационного агентства (АЗЕРТАДЖ) Магеррама Ибрагимова, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Совет печати Азербайджана.

«Четвертого июня 2021 года в Кельбаджарском районе погибли в результате подрыва на мине два представителя СМИ - оператор AzTV Сирадж Абышов и корреспондент АЗЕРТАДЖ Магеррам Ибрагимов. Всемирная ассоциация советов прессы выражает глубокие соболезнования родным и коллегам погибших.

Гибель сотрудников СМИ при исполнении служебных обязанностей - страшная тенденция современного мира, потому что вместе с журналистами атакам подвергается и слово. Решительно осуждаем препятствия на пути информирования общества. Надеемся, что те, кто совершил это преступление, будут привлечены к ответственности. Для этого необходимо, чтобы международное сообщество отреагировало на произошедшее», – говорится в обращении.

В нем подчеркивается, что мины, установленные во время армянской оккупации на азербайджанских территориях, унесли жизни многих мирных жителей.

«Как известно, Армения отказывается предоставить карты минных полей. Гибель Сираджа Абышова и Магеррама Ибрагимова показала, что сложившаяся ситуация наносит удар и по журналистике. Оба представителя СМИ отправились в Кельбаджар, чтобы выполнить свой профессиональный долг.

Поэтому призываем мировое сообщество и медиаструктуры продемонстрировать солидарность для того, чтобы подобные преступления против человечности в XXİ веке больше не повторялись. Каждый должен осознать, что на Армению должно быть оказано давление. Для нас главное - безопасность журналистов, выполняющих свои служебные обязанности», - отмечается в обращении.

Напомним, что четвертого июня, около 11:00, автомобиль с сотрудниками телеканалов и новостных агентств, командированными в Кельбаджарский район Азербайджана, подорвался на противотанковой мине в направлении села Сусузлуг.

В результате погибли оператор телеканала AzTV Сирадж Абышов, сотрудник информационного агентства АЗЕРТАДЖ Магеррам Ибрагимов, зампредставителя ИВ Кельбаджарского района по административно-территориальному округу села Сусузлуг Ариф Алиев. Кроме того, четыре человека получили ранения различной степени тяжести и были госпитализированы.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)

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