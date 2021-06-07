Главы МИД России, Франции и ФРГ обсудили ситуацию в Карабахе

БАКУ /Trend/ - Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан и министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас в телефонном разговоре с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в понедельник обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе и обстановку на армяно-азербайджанской границе, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

Среди тем обсуждения также были ситуация на армяно-азербайджанской границе и вокруг Нагорного Карабаха, а также ход выполнения положений заявлений лидеров Азербайджана, Армении и России от 9 ноября 2020 года и 11 января 2021 года.

"Подчеркнута важность строгого соблюдения режима прекращения огня и необходимость политико-дипломатического решения возникающих разногласий. Министры подтвердили роль Минской группы ОБСЕ в переговорном процессе между Азербайджаном и Арменией", - говорится в сообщении.