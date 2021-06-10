В Азербайджане завершено предварительное следствие по уголовному делу в отношении еще 26 членов армянских вооруженных формирований

БАКУ /Trend/ - Завершено предварительное следствие по уголовному делу, возбужденному в Главном следственном управлении Службы государственной безопасности (СГБ) Азербайджана в отношении разоруженных в результате антитеррористической операции СГБ 13 декабря 2020 года членов армянских вооруженных формирований, совершивших террористическо - подрывные и другие преступные действия на азербайджанской территории, сообщает в четверг Trend со ссылкой на сайт СГБ.