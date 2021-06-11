В Баку пройдет суд над еще одним наемником, воевавшим в Карабахе (версия 2)

(первая версия в 12:34)

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане стала известна дата начала суда над еще одним наемником - гражданином России Дубаковым Эдуардом Сергеевичем, привлеченным Арменией к участию в боях в Карабахе, сообщает в пятницу Trend.

Процесс пройдет в Бакинском суде по тяжким преступлениям 23 июня, начало - в 10:30.

Председательствовать на нем будет судья Самир Алиев.

Отметим, что в отношении гражданина РФ Дубакова Эдуарда Сергеевича было возбуждено уголовное дело по статьям 214-3.1, 218.2, 318.2 УК Азербайджана.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)