В Баку пройдет суд над еще одним наемником, воевавшим в Карабахе (версия 2)
(первая версия в 12:34)
БАКУ /Trend/ - В Азербайджане стала известна дата начала суда над еще одним наемником - гражданином России Дубаковым Эдуардом Сергеевичем, привлеченным Арменией к участию в боях в Карабахе, сообщает в пятницу Trend.
Процесс пройдет в Бакинском суде по тяжким преступлениям 23 июня, начало - в 10:30.
Председательствовать на нем будет судья Самир Алиев.
Отметим, что в отношении гражданина РФ Дубакова Эдуарда Сергеевича было возбуждено уголовное дело по статьям 214-3.1, 218.2, 318.2 УК Азербайджана.
(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)
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