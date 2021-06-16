Азербайджан выступил с очень активными инициативами по развитию отношений с другими странами - Хикмет Гаджиев

БАКУ /Trend/ - Азербайджан выступил с очень активными инициативами по развитию отношений с другими странами.

Об этом, как передает в среду Trend, сказал помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации главы государства Хикмет Гаджиев в ходе международной конференции "Вклад Азербайджана в евроатлантический мир и безопасность".