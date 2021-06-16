По Зангезурскому коридору армяне смогут ездить в Москву, в другие точки мира – Президент Турции

БАКУ /Trend/ - По Зангезурскому коридору армяне смогут ездить в Москву, в другие точки мира, они и сами увидят, насколько преграждали себе путь.

Как сообщает в среду Trend, об этом сказал Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе своего выступления на специальном заседании Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана.

Президент Турции отметил, что в регионе появились возможности для сотрудничества в новом формате «шестерки».

«Это Турция, Россия, Азербайджан, Грузия, Армения и Иран. Некоторые вопросы были у Грузии, но во время последнего визита грузинского премьер-министра я пояснил ему пользу этого формата. Потому что этому региону нужен миру, и мы должны это сделать. По мере улучшения отношений между Арменией и Азербайджаном Турция тоже предпримет необходимые шаги. Блага, которые Турция может дать Армении, не перечислить».

(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Надир Насиров)