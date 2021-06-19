Президент Ильхам Алиев поздравил новоизбранного президента Ирана (Версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Сейиду Ибрахиму Раиси по случаю его избрания президентом Ирана.

Как сообщает Trend, в письме говорится:

"Уважаемый господин Раиси,

Искренне поздравляю Вас с избранием на пост президента Исламской Республики Иран.

Азербайджанская Республика придает особое значение отношениям с Исламской Республикой Иран, с которой она исторически связана религиозными и культурными корнями. Нынешнее состояние наших связей, поднявшихся до уровня стратегического сотрудничества, вызывает удовлетворение. Многочисленные взаимные визиты между нашими странами, подписанные документы, реализуемые совместные проекты, в том числе успешная деятельность Государственной комиссии играют важную роль в развитии нашего сотрудничества, вызывающего взаимный интерес.

С освобождением от оккупации исконных, исторических земель Азербайджана азербайджано-иранская государственная граница была полностью восстановлена. Эта новая ситуация открывает большие возможности для дальнейшего укрепления двусторонних связей между нашими странами и развития регионального сотрудничества.

Верю, что азербайджано-иранские отношения дружбы и сотрудничества, основанные на взаимном уважении и добрососедстве, нашими совместными усилиями будут и дальше укрепляться и расширяться в соответствии с интересами наших народов и стран.

Желаю Вам крепкого здоровья, счастья, успехов в Вашей предстоящей ответственной деятельности на благо дружественного и братского народа Ирана."