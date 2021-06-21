Азербайджан и Пакистан договорились о горной подготовке военнослужащих и проведении совместных учений (ФОТО)

Политика 21 июня 2021 16:54 (UTC+04:00)
Азербайджан и Пакистан договорились о горной подготовке военнослужащих и проведении совместных учений (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Азербайджан и Пакистан договорились о совместном использовании учебных центров в горах, горной подготовке военнослужащих и проведении совместных учений, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на пресс-службу минобороны Азербайджана.

Договоренность была достигнута на сегодняшней встрече министра обороны Азербайджана генерал-полковника Закира Гасанова с находящейся с официальным визитом в Баку делегацией во главе с командующим Сухопутными войсками Пакистана генералом армии Гамаром Джаведом Баджвой.

Сначала гости посетили Аллею шехидов, где возложили венки и цветы к могилам героических сынов, ставших шехидами за независимость и территориальную целостность нашей Родины.

Затем в министерстве обороны состоялась официальная церемония встречи.

Гость прошел перед почетным караулом, после чего были исполнены государственные гимны обеих стран. Согласно протоколу, Гамар Джавед Баджва оставил запись в «Книге почета».

На встрече было выражено удовлетворение уровнем взаимного доверия и дружбы между народами Азербайджана и Пакистана, в том числе развитием двусторонних отношений по нарастающей и уровнем стратегического партнерства. Были рассмотрены основные направления международного военного сотрудничества между двумя странами.

Министр обороны отметил, что под командованием Президента Азербайджана, Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева Отечественная война завершилась славной победой азербайджанской армии, и наши земли были освобождены от оккупации.

Глава ведомства подробно проинформировал гостя об успешных военных операциях, проведенных азербайджанской армией, и боевом опыте, приобретенном ВС Азербайджана в этой войне.

Выразив удовлетворение в связи с развитием азербайджано-пакистанского военного сотрудничества, Гасанов поблагодарил руководство и народ Пакистана за поддержку справедливой позиции Азербайджана на всех уровнях, в том числе в рамках международных организаций, а также за гуманитарную и моральную помощь, оказанную нашей стране.

Отметив, что дружеские отношения между лидерами двух стран играют значимую роль в развитии связей между нашими государствами, министр подчеркнул важность таких встреч с точки зрения расширения взаимного сотрудничества.

В свою очередь, командующий Сухопутными войсками ВС Пакистана поздравил азербайджанский народ с победой в Отечественной войне и обеспечением территориальной целостности страны, пожелал упокоения Всевышним Аллахом душ военнослужащих и гражданских лиц, ставших шехидами, и выздоровления раненым.

Отметив, что между нашими народами существуют исторически дружественные связи, генерал подчеркнул, что эти отношения, как и в других сферах, внесли весомый вклад в развитие двустороннего военного сотрудничества.

Выразив признательность за теплый прием, Баджва вновь сообщил о готовности пакистанских специалистов принять участие в процессе очистки освобожденных территорий от мин и неразорвавшихся боеприпасов. Генерал также отметил наличие широкого потенциала для вывода двустороннего военного сотрудничества на качественно новый уровень.

В ходе обсуждения перспектив развития сотрудничества в военной, военно-технической, военно-образовательной и других сферах была достигнута договоренность о совместном использовании учебных центров в горах, горной подготовке военнослужащих и проведении совместных учений.

В заключение стороны отметили, что военные связи отвечают интересам обеих стран, и выразили необходимость дальнейшего наращивания усилий в этом направлении, а также провели широкий обмен мнениями по организации взаимных визитов военнослужащих для обмена опытом и по ряду других вопросов.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)

Азербайджан и Пакистан договорились о горной подготовке военнослужащих и проведении совместных учений (ФОТО) - Gallery Image
Азербайджан и Пакистан договорились о горной подготовке военнослужащих и проведении совместных учений (ФОТО) - Gallery Image
Азербайджан и Пакистан договорились о горной подготовке военнослужащих и проведении совместных учений (ФОТО) - Gallery Image
Азербайджан и Пакистан договорились о горной подготовке военнослужащих и проведении совместных учений (ФОТО) - Gallery Image
Азербайджан и Пакистан договорились о горной подготовке военнослужащих и проведении совместных учений (ФОТО) - Gallery Image
Азербайджан и Пакистан договорились о горной подготовке военнослужащих и проведении совместных учений (ФОТО) - Gallery Image
Азербайджан и Пакистан договорились о горной подготовке военнослужащих и проведении совместных учений (ФОТО) - Gallery Image
Азербайджан и Пакистан договорились о горной подготовке военнослужащих и проведении совместных учений (ФОТО) - Gallery Image
Азербайджан и Пакистан договорились о горной подготовке военнослужащих и проведении совместных учений (ФОТО) - Gallery Image
Азербайджан и Пакистан договорились о горной подготовке военнослужащих и проведении совместных учений (ФОТО) - Gallery Image
Азербайджан и Пакистан договорились о горной подготовке военнослужащих и проведении совместных учений (ФОТО) - Gallery Image
Азербайджан и Пакистан договорились о горной подготовке военнослужащих и проведении совместных учений (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Азербайджан и Пакистан договорились о горной подготовке военнослужащих и проведении совместных учений (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Азербайджан и Пакистан договорились о горной подготовке военнослужащих и проведении совместных учений (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Азербайджан и Пакистан договорились о горной подготовке военнослужащих и проведении совместных учений (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Азербайджан и Пакистан договорились о горной подготовке военнослужащих и проведении совместных учений (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Азербайджан и Пакистан договорились о горной подготовке военнослужащих и проведении совместных учений (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Азербайджан и Пакистан договорились о горной подготовке военнослужащих и проведении совместных учений (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Азербайджан и Пакистан договорились о горной подготовке военнослужащих и проведении совместных учений (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Азербайджан и Пакистан договорились о горной подготовке военнослужащих и проведении совместных учений (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Азербайджан и Пакистан договорились о горной подготовке военнослужащих и проведении совместных учений (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Азербайджан и Пакистан договорились о горной подготовке военнослужащих и проведении совместных учений (ФОТО) - Gallery Thumbnail
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