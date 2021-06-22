Глава СГБ Азербайджана встретился с командующим сухопутными войсками ВС Пакистана

БАКУ /Trend/ - Глава Службы государственной безопасности (СГБ) Азербайджана генерал-полковник Али Нагиев встретился с находящимся с официальным визитом в Баку командующим сухопутными войсками ВС Пакистана генералом армии Гамаром Джаведом Баджвой, сообщает во вторник Trend со ссылкой на сайт СГБ.

На встрече Нагиев проинформировал гостя о работе, проводимой по усилению стабильности и безопасности в стране, выразил удовлетворение взаимной деятельностью соответствующих госструктур двух стран в борьбе с международным терроризмом, транснациональной организованной преступностью и другими негативными явлениями.

Было отмечено, что благодаря совместным усилиям глав Азербайджана и Пакистана между сторонами налажены надежное партнерство и дружественные отношения, предприняты важные шаги для установления тесного сотрудничества в сфере борьбы с возможными угрозами безопасности и стабильности.

Особо подчеркнув оказанную Азербайджану братским Пакистанским государством и народом поддержку во время 44-дневной Отечественной войны, глава СГБ выразил удовлетворение уровнем отношений между органами безопасности двух стран, отметил важность таких регулярных встреч для дальнейшего развития и расширения этих связей.

В свою очередь, Гамар Джавед Баджва отметил, что эти встречи служат усилению и углублению двусторонних партнерских отношений.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)