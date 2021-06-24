Глава МИД Азербайджана назвал приоритетные направления экономического сотрудничества с Саудовской Аравией

БАКУ /Trend/ - В качестве приоритетных направлений экономического сотрудничества Саудовской Аравии и Азербайджана можно выделить энергетику, сельское хозяйство, туризм и горнодобывающую промышленность.

Об этом сказал находящийся с официальным визитом в Эр-Рияде глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов на встрече с министром инвестиций Саудовской Аравии, сопредседателем совместной межправительственной комиссии Халидом бин Абдулазизом Аль-Фалихом, сообщает в четверг Trend.

Приветствуя азербайджанскую делегацию, саудовский министр с удовлетворением вспомнил о своих визитах в Азербайджан и встречах с Президентом Ильхамом Алиевым.

В свою очередь, глава МИД Азербайджана отметил высокий уровень политических связей между двумя странами и важность развития сотрудничества в других сферах.

Подчеркнув роль совместной межправительственной комиссии в развитии двустороннего сотрудничества, Байрамов напомнил, что последнее ее заседание в марте 2019 года прошло успешно.

Глава ведомства также проинформировал саудовскую сторону о военной агрессии Армении против Азербайджана и ситуации, сложившейся в регионе после 44-дневной Отечественной войны.

Говоря о работах по реконструкции и реализуемых инфраструктурных проектах на освобожденных территориях Азербайджана, Байрамов пригласил Саудовскую Аравию принять участие в этом процессе.

Он также сообщил, что Азербайджан обладает большим потенциалом для экспорта сельскохозяйственной продукции в Саудовскую Аравию, и отметил важность активизации сотрудничества в этой сфере.

Халид Аль-Фалих напомнил, что во время своего визита в Азербайджан в качестве министра энергетики он обсудил возможности сотрудничества в области возобновляемых источников энергии и нефтехимии, подчеркнув, что саудовские компании заинтересованы в участии в проектах в Азербайджане.

"Этот вопрос будет обсуждаться на следующем заседании совместной межправительственной комиссии, которое пройдет в Эр-Рияде осенью этого года", - сказал Аль-Фалих.

Он также рассказал о создании Делового совета Азербайджан-Саудовская Аравия.

(Автор: Фидан Бабаева. Редактор: Константин Шапиро)

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