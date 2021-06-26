Министерство нацобороны Турции поздравило ВС Азербайджана с 26 июня - Днем Вооруженных сил

БАКУ /Trend/ - Министерство национальной обороны Турции поздравило ВС Азербайджана с 26 июня - Днем Вооруженных сил.

Соответствующий пост турецкое министерство опубликовало в своем аккаунте в Twitter, сообщает в субботу Trend.

«В этот особый день поздравляем ВС Азербайджана, героически и самоотверженно стоящие на страже безопасности братского народа. Мы горды и счастливы борьбой азербайджанской армии, освободившей от оккупации свои исторические земли в Карабахе», - говорится в публикации.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)