ВС Армении подвергли обстрелу позиции Азербайджанской армии в направлении Кельбаджара

БАКУ /Trend/ - C 14:50 26 июня до 03:00 27 июня подразделения вооруженных сил Армении с позиций, расположенных близ села Йухары Шорджа Варденисского района, периодически подвергали обстрелу из стрелкового оружия позиции Азербайджанской армии в направлении сел Зейлик и Имамбинаси Кельбаджарского района, сообщает Trend со ссылкой на Министерство обороны Азербайджана.

Потерь и раненых среди личного состава Азербайджанской армии нет.

В настоящее время ситуация в этом направлении стабильна, оперативная обстановка находится под контролем наших подразделений.