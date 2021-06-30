Пилоты ВВС Азербайджана на учениях в Турции выполнили задачи по нанесению ударов по наземным целям

БАКУ /Trend/ - Пилоты ВВС Азербайджана на международных учениях в Турции выполнили задачи по нанесению авиаударов по наземным целям, сообщает в среду Trend со ссылкой на минобороны Азербайджана.

В турецком городе Конья продолжаются международные тактические учения ВВС Anadolu Qartalı - 2021.

В ходе учений пилоты ВВС Азербайджана уничтожили средства ПВО условного противника и, обеспечив превосходство в воздухе, успешно выполнили задачи по нанесению ударов по наземным целям.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)