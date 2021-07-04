TRT Deutsch опубликовал статью о загрязнении земель Азербайджана армянскими компаниями

БАКУ /Trend/ - Немецкий новостной портал TRT Deutsch опубликовал статью «Азербайджан обвиняет армянские компании в загрязнении окружающей среды».

Как сообщает Trend, в статье отмечается, что армянские компании несут ответственность за ущерб, нанесенный окружающей среде в результате сброса промышленных отходов в реку Охчучай, что привело к экологической катастрофе. В статье подробно отражено мнение министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова по этому поводу: «Загрязнение Охчучай, притока имеющей большое значение для орошения сельскохозяйственных земель реки Араз, отходами горнодобывающей промышленности достигло катастрофических размеров». По словам министра, нынешнюю ситуацию в этом районе следует оценивать как экологическую катастрофу, и с учетом того, что Охчучай впадает в реку Араз, данная ситуация – серьезная проблема не только для Азербайджана, но и для Ирана: «Правительство Армении должно понимать, что не сможет уклоняться от своих обязательств».

В статье говорится, что в создании экологических проблем в регионе участвуют и немецкие компании, обсуждается ответственность группы компаний Cronimet (Карлсруэ, Германия), как основного акционера Зангезурского медно-молибденового комбината (с долей 60%), крупнейшего налогоплательщика в Армении. Среди объектов критики – Гафанский горно-обогатительный комбинат, названный ЗАО «Чаарат Капан» после того, как предприятие было приобретено британской компанией.

В статье со ссылкой на азербайджанских экспертов сообщается, что в пробах воды, взятых из реки Охчучай, содержание никеля – в 7 раз, железа – в 4 раза, а меди и молибдена – в 2 раза превышает норму. В результате критического загрязнения реки вымирает форель и другие виды рыб, высокий уровень содержания тяжелых металлов опасен и для здоровья человека.

Далее отмечается, что в прошлые годы загрязнение реки Охчучай вызвало резонанс и в самой Армении, но никаких специальных мер в этом отношении не принималось. В конце статьи затрагиваются тесные отношения между Арменией и немецкой группой компаний Cronimet. Отмечается, что основатель и генеральный директор компании Гюнтер Пиларски является почетным консулом Армении в консульском регионе Баден-Вюртемберг. Компания входит в список немецких лоббистов, работающих в Армении.

При этом подчеркивается, что согласно исследованию, опубликованному в 2019 году, вокруг компании существует конфликт интересов. Так, зять бывшего президента Армении Сержа Саргсяна Микаэль Минасян с участием третьей стороны стал тайным акционером Зангезурского медно-молибденового комбината.