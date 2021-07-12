Во время Товузских событий 2020 года Армения пыталась использовать ОДКБ в личных интересах – военный эксперт

Одной из ключевых целей Армении при организации 12 июля 2020 года атаки на азербайджанские позиции и мирные села Товузского района была попытка вовлечь ОДКБ в Карабахскую войну на армянской стороне, сказал военный обозреватель медиахолдинга «Правда.ру», ведущий программы «Контрольный выстрел» Александр Артамонов.

Об этом передает Trend со ссылкой на российские СМИ.

По его словам, Товузский инцидент, произошедший в то время, когда Министерство обороны Армении возглавлял Давид Тоноян, был провокацией, имевшей своей целью вовлечение ОДКБ в антиазербайджанскую риторику.

«Фактически, это было попыткой манипуляции ОДКБ в собственных интересах Армении», – отметил он.

По мнению Артамонова, нападение Армении на Товузский район Азербайджана было весьма примечательно по ряду причин.

«Во-первых, Товузский инцидент стал последней попыткой Армении загрести жар чужими руками, то есть неким образом продвинуть провокационные действия против Азербайджана и закрепить оккупацию азербайджанских территорий за счет получения от стран ОДКБ подтверждения, что именно Ереван является потерпевшей стороной, а не агрессором. Это само по себе уникально: страна, оккупировавшая до 20 процентов территории чужого государства, пытается выставить себя жертвой. Аналогов в истории я не знаю», – сказал он.

Как заявляет Артамонов, ОДКБ еще во время апрельских боев 2016 года заявила, что с ее стороны не будет никакого вмешательства в армяно-азербайджанский конфликт, где Азербайджан является потерпевшей стороной, то есть организация еще тогда четко озвучила формулировку «оккупация территорий», засвидетельствовав, что для нее Армения – это агрессор, который оккупировал территорию Азербайджана.

«В-третьих, Армения пошла на провокацию на 100 процентов безнадежную из-за невероятности ее оправданий. Зачем Азербайджану нужно было атаковать территорию Армении, а не освобождать оккупированные земли? Какой интерес мог иметь Азербайджан, нападая на Тавушскую область с неудобным рельефом, причем не концентрируя в этой точке вооруженные силы? Легко же проверить, что у села Агдам в Товузе стояли одни пограничники, никаких скоплений, никакой подготовки к "нападению" с азербайджанской стороны не было. Обвинения Армении были попросту абсурдны, в них не было ни тактического, ни стратегического смысла для ситуации, когда 20 процентов территории Азербайджана оставались под армянской оккупацией», – подчеркнул он.

«Если брать общую картину, то получается, что Товузский инцидент во многом предвосхитил то, как Армения вела себя во время 44-дневной войны на информационном поле: обвиняла Азербайджан в том, что он не делал, или за то, что он вернул принадлежащие ему земли, заливала медиа-пространство потоками наглой клеветы при освещении событий войны. Что Армения будет делать это именно так, стало ясно еще во время Товузских событий, когда с армянской стороны мы слышали только абсурдную ложь», – отмечает военный эксперт.

По его словам, в 2016 году, когда Азербайджан освободил часть оккупированных территорий, Армения почему-то подавала это как свою победу.

«Как сказано в священных текстах, "Когда говорит он ложь, говорит свое, ибо он – лжец и отец лжи", и в данном случае – это про Ереван», – сказал Артамонов.

(Редактор: Надир Насиров)