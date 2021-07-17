Позиции азербайджанской армии подверглись обстрелу по всей протяженности госграницы

БАКУ /Trend/ - 16 июля, с 20:40 до 22:30, подразделения вооруженных сил Армении с позиций, расположенных на территории села Юхары Шорджа Басаркечарского района, и 17 июля, примерно в 01:00, с направления села Мосесгех Бердского района периодически подвергали обстрелу из стрелкового оружия позиции азербайджанской армии в направлении села Истису Кельбаджарского и села Агдам Товузского районов, сообщает в субботу Trend со ссылкой на минобороны Азербайджана.

17 июля, в 08:30, подразделения армянских вооруженных сил, расположенные близ села Араздейен Ведийского района, из разнокалиберного оружия подвергли обстрелу позиции азербайджанской армии в направлении Садаракского района Нахчыванской Автономной Республики.

Для подавления огневой активности противоположной стороны был открыт ответный огонь.

Потерь среди личного состава азербайджанской армии нет.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)